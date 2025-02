Testo e significato della canzone di Rose Villain a Sanremo: “Fuorilegge”

Rose Villain, all’anagrafe Rosa Luini, torna al Festival di Sanremo nel 2025 con “Fuorilegge”, un brano che segue il successo del suo precedente singolo “Click Boom!”. Conosciuta per il suo stile che unisce rap, pop e influenze internazionali, Rose Villain presenta una canzone che esplora il desiderio, la passione e la voglia di evasione, portando sul palco dell’Ariston un’atmosfera di ribellione e libertà.

Il testo di “Fuorilegge” è un mix di introspezione e desiderio, raccontando la storia di un amore che sfida le norme e la solitudine.

Il testo di “Fuorilegge” – Rose Villain

di R. Luini – N. Lazzarin – A. Ferrara – F. Abbate

Cosa fai

Mentre tutti dormono?

Chissà se mi pensi o no

Mentre la luna cala su di noi

Splende in alto, guarda

Mai una volta giudica

Nostalgia puttana

Sono sola come lei

Che cosa fai

Mentre tutti sognano?

Ma forse ho oltrepassato il limite di ore senza te

Sento il tuo nome e inizia a piovere fuori e dentro me

Mi rigiro nel letto, non dormo più

Vorrei saperti dire di no

C’è quel film che ti piaceva alla TV

Sembra che stia parlando di noi

Se pensarti fosse un crimine stanotte io sarei

Fuorilegge

Fuorilegge

Partiamo domani

Bonnie e Clyde

Coi sogni rubati

Senza di me

Cosa fai?

Mentre tutti si amano

Io rido del nostro destino avverso

Ascolto Almeno Tu nell’Universo

Mi inginocchio e chiedo agli angeli di darmi ciò che ho perso

Ma forse ho oltrepassato il limite di ore senza te

Sento il tuo nome e inizia a piovere fuori e dentro me

Mi rigiro nel letto, non dormo più

Vorrei saperti dire di no

C’è quel film che ti piaceva alla TV

Sembra che stia parlando di noi

Se pensarti fosse un crimine stanotte io sarei

Fuorilegge

Fuorilegge

Partiamo domani

Bonnie e Clyde

Coi sogni rubati

Senza di me

Cosa fai?

Forse non sai che per te ho pianto

Stelle sopra al soffitto però io mi accontento

Canzoni tristi dal primo piano

Cuori a 200 all’ora ma vuoi ballare un lento

Forse ho oltrepassato il limite di ore senza te

Sento il tuo nome e inizia a piovere fuori e dentro me

Mi rigiro nel letto, non dormo più

Vorrei saperti dire di no

C’è quel film che ti piaceva alla TV

Sembra che stia parlando di noi

E se pensarti fosse un crimine stanotte io sarei

Fuorilegge

Cosa significa la canzone di Rose Villain

“Fuorilegge” è una ballata che celebra il desiderio come una forza travolgente, quasi illegale, che porta alla ribellione contro la routine e la normalità. La canzone parla di un amore che è vissuto intensamente, come se ogni pensiero verso l’amato fosse un atto di disobbedienza, un crimine contro l’indifferenza del mondo.

Rose Villain mette in musica la nostalgia e la solitudine di chi cerca l’altro in ogni cosa, persino in un film alla TV, evocando immagini di una notte senza fine, dove il desiderio diventa una tempesta interiore. La citazione di “Almeno Tu nell’Universo” di Mia Martini aggiunge un tocco di malinconia e un omaggio alla musica italiana, sottolineando la ricerca di qualcosa di perduto o irraggiungibile.

Il brano si sviluppa come un inno alla libertà emotiva, dove il desiderio è la chiave per sentirsi vivi, anche se questo significa andare controcorrente. La metafora di Bonnie e Clyde nel testo rafforza l’idea di un amore che è un’evasione, un sogno rubato che vale la pena di vivere, anche se solo per una notte.