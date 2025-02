VIDEO/ Sanremo, scoppia la polemica Elodie: “Votare Meloni? Neanche se mi tagliassero una mano”

Scoppia il caso Elodie in conferenza stampa a Sanremo 2025, la cantante risponde ad una domanda legata a Giorgia Meloni

Nella prima giornata del Festival di Sanremo scoppia il primo caso ed è legato ai nomi di Elodie e Giorgia Meloni. Durante la conferenza stampa, la cantante ha risposto ad una domanda precisa legata al voto per l’attuale Premier.

La risposta ha lasciato la sala stampa di stucco, con il video che è rapidamente diventato virale. La cantante ha ammesso che votare per la Meloni sarebbe una delle ultime cose che farebbe nella sua vita.

Polemica a Sanremo, Elodie contro la Meloni. La frase shock pronunciata in conferenza

Questo è quanto successo in sala stampa nella prima giornata di Sanremo, con la cantante che ha fatto scoppiare un vero e proprio caso sui social.

Elodie voterebbe mai per Giorgia Meloni? “No“. A rispondere alla domanda di Enrico Lucci, inviato di Striscia la notizia è direttamente la cantante romana, che durante la conferenza stampa e a poche ore dalla prima serata del Festival di Sanremo allontana con decisione la prospettiva di schierarsi per la premier. “Neanche sforzandoti un pochetto?“, prova a insistere il giornalista di Mediaset. “No, neanche se mi tagliassero la mano“, ribadisce l’artista. Un rapporto, quello tra Elodie e Giorgia Meloni, che non è mai stato rose e fiori. A partire dalla famosa controversia riguardo al calendario Pirelli, che aveva scatenato contro la 34enne accuse di “sessualizzare il suo corpo”.

“Come a Sanremo Amadeus è stato sostituito da Carlo Conti (in qualità di direttore artistico, ndr), con chi sostituiresti Schlein?”. Elodie ci pensa un po’, poi rimanda: “Fammece pensa”. Poi, va oltre: “Enrì, basta eh finiamola per oggi”