La scaletta della seconda serata del Festival di Sanremo 2025: ospiti e chi si esibirà

Dopo il successo della prima serata torna il Festival di Sanremo. Questa sera si correrà meno, saranno solo quindici i cantanti che si esibiranno in gara, mentre gli altri quattordici canteranno nella giornata di domani, per poi arrivare a venerdì per la tanto attesa serata cover.

Il ritorno di Carlo Conti, nonostante qualche critica di troppo sui social è stato vincente. La prima serata della 75esima edizione è stata vista da 12.600.000 spettatori in media con 65,3% di share. Numeri più alti anche del Festival dello scorso anno condotto da Amadeus che si era fermato attorno ai 10.561.000 spettatori in media (e uno share leggermente più basso).

La scaletta della seconda serata del Festival di Sanremo 2025

Ecco i 15 concorrenti che si esibiranno stasera, in ordine di uscita.

1 Achille Lauro – Incoscienti giovani

2 Serena Brancale – Anema e core

3 Bresh – La tana del granchio

4 Lucio Corsi – Volevo essere un duro

5 Simone Cristicchi – Quando sarai piccola

6 Elodie – Dimenticarsi alle 7

7 Fedez – Battito

8 Giorgia – La cura per me

9 Marcella Bella – Pelle diamante

10 Francesca Michielin – Fango in paradiso

11 Rkomi – Il ritmo delle cose

12 Rocco Hunt – Mille vote ancora

13 Rose Villain – Fuorilegge

14 The Kolors – Tu con chi fai l’amore

15 Willie Peyote – Grazie ma no grazie



Nel corso della seconda serata si svolgerà anche la prima parte della gara delle Nuove proposte: ad esibirsi saranno (in ordine alfabetico) Alex Wyse con «Rockstar», Maria Tomba con «Goodbye (voglio good vibes)», Settembre (ragazzo di Napoli) con «Vertebre» e Vale LP e Lil Jolie con «Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore». Le due canzoni più votate accederanno alla terza serata in programma giovedì sera.