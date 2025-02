Chi è Settembre: l’artista partenopeo che è arrivato a Sanremo con la giacca del Napoli

Tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2025 spicca il nome di Andrea Settembre, un giovane artista napoletano che ha già conquistato gli utenti di Spotify con la sua canzone, intitolata Vertebre.

Chi è Andrea Settembre: il napoletano in gara a Sanremo

Nato a Napoli nel 2001, Andrea Settembre, in arte Settembre, si è avvicinato al mondo della musica già da bambino. All’età di 6 anni ha iniziato a studiare danza per poi iscriversi ad un’accademia musicale che lo ha indirizzato verso il canto.

Celebre la sua partecipazione, nel 2011, ad Io Canto, lo show musicale dedicato ai giovanissimi condotto da Gerry Scotti. Nel 2019 ha poi partecipato a The Voice of Italy, entrando a far parte della squadra di Gigi D’Alessio. Nel 2023 è approdato a X Factor gareggiando nel team di Dargen D’Amico e raggiungendo la semifinale.

Da vero amante della sua terra e gran tifoso del Napoli, Settembre è giunto a Sanremo sfoggiando un indumento che non è passato inosservato: ha deciso di omaggiare la sua squadra del cuore indossando una giacca del Napoli con tanto di sciarpa azzurra.

Vertebre: il testo della canzone di Sanremo

Mi hai detto, “Non fa niente”

E poi mi stai lasciando solo

Mi hai messo in bocca le tue colpe

E sai che questo non è il modo

Giochiamo a fare i grandi, ma

Piangiamo all’università

Anch’io mi sento a volte

Un cane perso in mezzo alla città

Strappami la pelle dalle vertebre

Ma dimmi pecchè nun vuo’ cchiù parla’ cu me

Nei tuoi occhi brucia la città

Che poi stare qui con te è come perdere la dignità

Trascurarsi per me è uguale a fottere

È buttarsi nel fuoco, senza accendere

Tra noi due non so chi vincerà

Nessuno ci ha mai detto come si piange alla nostra età

Mi hai dato il meglio di te

Le tue bugie migliori

Ed io le ho strette così forte

Mentre imparavo a cadere

Strappami la pelle dalle vertebre

Ma dimmi pecchè nun vuo’ cchiù parla’ cu me

Nei tuoi occhi brucia la città

Che poi stare qui con te è come perdere la dignità

Trascurarsi per me è uguale a fottere

È buttarsi nel fuoco, senza accendere

Tra noi due non so chi vincerà

Nessuno ci ha mai detto come si piange alla nostra età

Nessuno ci ha mai detto, no

Nessuno ci ha mai detto, no

(Cerchiamo rimedi contro l’ansia)

Sul’ p’ nun spari’

Strappami la pelle dalle vertebre

Ma dimmi pecchè nun vuo’ cchiù parla’ cu me

Tra noi due non so chi vincerà

Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età