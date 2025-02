La Napoli dei giovani talenti trionfa a Sanremo: Settembre è il vincitore del Festival

Il primo podio del Festival di Sanremo è partenopeo: Settembre si è classificato primo nella categoria Nuove Proposte, conquistando la vittoria.

Nuove Proposte, Napoli trionfa a Sanremo: Settembre vincitore

Dopo aver vinto la semifinale, battendo Maria Tomba, il giovane cantante napoletano, in gara con il brano Vertebre, si è aggiudicato il primo posto della competizione dedicata ai talenti emergenti in questa terza serata del Festival di Sanremo.

Nato a Napoli nel 2001, Andrea Settembre, in arte Settembre, si è avvicinato al mondo della musica già da bambino. All’età di 6 anni ha iniziato a studiare danza per poi iscriversi ad un’accademia musicale che lo ha indirizzato verso il canto.

Celebre la sua partecipazione, nel 2011, ad Io Canto, lo show musicale dedicato ai giovanissimi condotto da Gerry Scotti. Nel 2019 ha poi partecipato a The Voice of Italy, entrando a far parte della squadra di Gigi D’Alessio. Nel 2023 è approdato a X Factor gareggiando nel team di Dargen D’Amico e raggiungendo la semifinale.

Da vero amante della sua terra e gran tifoso del Napoli, Settembre è giunto a Sanremo sfoggiando un indumento che non è passato inosservato: ha deciso di omaggiare la sua squadra del cuore indossando una giacca del Napoli con tanto di sciarpa azzurra.