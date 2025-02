Sanremo, stasera i duetti: da Annalisa a Clementino e Sal Da Vinci, il programma completo

La serata dei duetti del Festival di Sanremo 2025 si preannuncia come una delle più attese e spettacolari dell’intera kermesse.

Venerdì 14 febbraio, il Teatro Ariston sarà il palcoscenico di straordinarie collaborazioni musicali che vedranno i 29 cantanti in gara unirsi in performance uniche, riproponendo cover di brani celebri del passato.

Sanremo 2025, venerdì 14 febbraio la serata dei duetti: il programma

Achille Lauro ed Elodie uniranno le loro voci in un tributo a Roma con “A mano a mano” di Riccardo Cocciante e “Folle città” di Loredana Bertè. Una combinazione che promette scintille musicali.

Bresh con Cristiano De André porteranno sul palco “Creuza de mä” di Fabrizio De André, in un omaggio alla musica d’autore italiana.

Brunori Sas si esibirà insieme a Riccardo Sinigallia e Dimartino con “L’anno che verrà” di Lucio Dalla, proponendo una riflessione poetica attraverso la musica.

Clara, accompagnata da Il Volo, interpreta “The Sound of Silence” di Simon and Garfunkel, portando una ventata di internazionalità alla serata.

Coma_Cose con Johnson Righeira ci faranno rivivere l’estate con “L’estate sta finendo” dei Righeira, un classico che ha segnato generazioni.

Francesca Michielin e Rkomi si uniranno per “La nuova stella di Broadway” di Cesare Cremonini, promettendo un’esibizione piena di energia e innovazione.

Francesco Gabbani con Tricarico ci regaleranno “Io sono Francesco”, un brano che ha segnato la carriera di Tricarico.

Gaia con Toquinho proporrà “La voglia, la pazzia” di Ornella Vanoni, mescolando sapori musicali italiani e brasiliani.

Giorgia e Annalisa si uniranno per una performance di “Skyfall” di Adele, promettendo una versione che potrebbe emozionare il pubblico.

Irama si esibirà con Lazza e Laura Marzadori su “100 messaggi”, un brano che ha già riscosso grande successo.

Noemi e Tony Effe daranno vita a “Tutto il resto è noia” di Franco Califano, unendo il pop alla trap.

Shablo feat. Guè, Joshua e Tormento con Neffa proporranno un medley di “Amor de mi vida” dei Sottotono e “Aspettando il sole” di Neffa.

Simone Cristicchi con Amara interpreteranno “La cura” di Franco Battiato, in un’esibizione che promette profondità emotiva.

The Kolors con Sal Da Vinci rivisiteranno “Rossetto e caffè”, un classico del repertorio di Da Vinci.

Willie Peyote insieme a Federico Zampaglione e Ditonellapiaga proporranno “Un tempo piccolo” di Franco Califano, un brano che parla di amore e disillusione.

I Modà con Francesco Renga si uniranno per “Angelo”, offrendo al pubblico una performance potente e piena di pathos.

Olly con Goran Bregovic e la Wedding & Funeral Band daranno vita a “Il pescatore” di Fabrizio De André, un omaggio che unirà culture musicali diverse.

Rocco Hunt con Clementino porteranno il ritmo partenopeo con “Yes, I Know My Way” di Pino Daniele, in una celebrazione dell’hip hop e della musica d’autore napoletana.

Rose Villain con Chiello proporranno “Fiori rosa, fiori di pesco” di Lucio Battisti, un duetto che promette di essere uno dei momenti più poetici della serata.

Sarah Toscano con Ofenbach suoneranno “Overdrive”, un’esibizione che mescolerà la musica elettronica con la voce soul di Sarah.

Serena Brancale con Alessandra Amoroso interpreteranno “If I Ain’t Got You” di Alicia Keys, un momento di grande intensità vocale.

La serata dei duetti di Sanremo 2025 si prospetta come un viaggio attraverso la musica italiana e non solo, con interpretazioni che spaziano dal folk al pop, dal rap alla musica d’autore.

Ogni duetto promette di essere un momento unico, dove la magia dell’Ariston si unirà alla passione e al talento dei suoi interpreti. Non resta che sintonizzarsi per vivere ogni istante di questa celebrazione della musica.