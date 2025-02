Rocco Hunt e Clementino, Pino Daniele “torna” a Sanremo: tutti in piedi per la voce di Napoli

Anche nella serata delle cover Rocco Hunt, in gara tra i big del Festival di Sanremo, ha scelto di esibirsi con una canzone in napoletano, accompagnato dal rapper partenopeo Clementino, dando vita ad un capolavoro di Pino Daniele.

Rocco Hunt e Clementino a Sanremo: l’omaggio a Pino Daniele

Il brano scelto dal giovane artista è Yes I know my way, un omaggio a Pino Daniele e alla città partenopea che ancora una volta diventa protagonista del Festival. La lingua napoletana torna sul palco della prestigiosa kermesse canora celebrando una delle più grandi voci italiane e favorendo la presenza di un altro artista partenopeo all’Ariston.

Una performance che ha commosso il pubblico e gli stessi protagonisti del medley: al termine dell’esibizione tutti si sono alzati dalle poltrone per applaudire calorosamente Rocco Hunt e Clementino, nel ricordo sentito di Pino Daniele.

Pino Daniele diventa, così, una presenza costante del Festival e non solo per l’esibizione di Rocco Hunt e Clementino. Sarà, infatti, anche Massimo Ranieri ad omaggiare il grande Pino, sulle note di Quando, accompagnato dai Neri per Caso. In più Serena Brancale, in gara con Anema e Core, prima ancora del lancio del Festival aveva rivelato che il suo brano è un omaggio a Pino Daniele che, da sempre, la avrebbe invogliata a cantare in dialetto.