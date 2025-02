Sanremo, anche in finale qualcuno urla a Rose Villain: “Si’ na preta, parte 2”

Anche nell’ultima serata del Festival di Sanremo, l’ingresso di Rose Villain sul palco dell’Ariston è stato accolto con entusiasmo dal pubblico e ancora una volta è partito l’ormai celebre complimento napoletano rivolto alla cantante: qualcuno dalla platea ha urlato “si’ na preta”.

“Si’ na preta parte 2”: si ripete l’urlo a Rose Villain a Sanremo

Già nella serata inaugurale del Festival, poco prima dell’esibizione di Rose Villain, era stato uno spettatore salernitano, presente all’Ariston, a rivolgere all’artista il tipico complimento napoletano, utilizzato per sottolineare la bellezza di una persona.

La clip era diventata virale sul web al punto da spingere la stessa Rose a replicare con ironia all’insolito complimento. Anche nel corso della finale, l’arrivo della cantante, in gara con il brano Fuorilegge, è stato accolto nello stesso modo. Dall’Ariston, a pochi secondi dall’esibizione, si è levato lo stesso urlo. “Si’ sempre ‘na preta, parte 2” – ha urlato qualcuno direttamente dalla platea.

“Si’ na preta”: il significato del complimento a Rose Villain

Si tratta di un classico complimento utilizzato dai napoletani per evidenziare la bellezza di una persona. La “preta” è letteralmente una pietra, oggetto richiamato per indicare un materiale duro, particolarmente “tosto”. Sempre in napoletano, infatti, anche l’aggettivo “tosto” si usa per sottolineare le caratteristiche estetiche di una persona molto bella.

La stessa Rose Villain probabilmente conosce bene il senso di questa espressione considerando il suo forte legame con la città partenopea. Oltre alla grande amicizia che la lega a Geolier, l’artista è anche legata sentimentalmente a un napoletano: è sposata, infatti, con Sixpm un produttore musicale originario di Napoli. I due sono insieme dal 2015 e nel 2022 hanno coronato il loro amore con un matrimonio celebrato a New York.