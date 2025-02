Come accade in occasione di ogni fine settimana, anche in queste ore si sono intensificati i controlli della Polizia Municipale, in particolare nel contrasto alla cosiddetta mala movida. Decine di sanzioni sono state comminate ai danni di soggetti ed attività commerciali, specialmente per immissione di musica e rumori molesti, condotte sicuramente da sanzionare nel momento in cui rechino insopportabile fastidio ai residenti. Fa tuttavia effetto apprendere di una sanzione a carico di un artista di strada, essendo delle figure che contribuiscono a rendere viva e attrattiva la città di Napoli, oltre a trarre sostentamento dai (pochi) spiccioli regalati dai passanti.

Movida a Napoli: raffica di sanzioni della Polizia Locale

Di seguito il dettaglio delle operazioni della Polizia Locale:

“La Polizia Locale è stata impegnata in controlli sulla Malamovida in zona Decumani e quartieri spagnoli. In Calata Trinità Maggiore un’attività è stata sanzionata per immissioni sonore difformi dalle prescrizioni e per porte aperte e musica a forte volume udibile all’ esterno. Sanzionate altre tre attività, una per aver manomesso i paletti para pedonali, le altre due per occupazione abusiva di suolo pubblico. Effettuati controlli anche in via San Giovanni Maggiore e via Santa Chiara dove un’altra attività è stata sanzionata per l’impatto acustico e per occupazione abusiva di suolo pubblico. In Piazzetta Nilo è stato, infine, sanzionato, sempre in tema di immissioni sonore moleste, un artista di strada”.

“Nella zona dei quartieri spagnoli due attività in vico Lungo Teatro Nuovo e Largo Baracche sono state sanzionate per occupazione illecita di suolo e per insegna abusiva. Altre due attività al vico Secondo Quercia, sanzionate per occupazione illecita di suolo pubblico. Inoltre, a seguito delle comunicazioni effettuate dalla Polizia Locale di Napoli, il competente SUAP ha emesso 4 ordinanze di chiusura di tre giorni: una in via Speranzella e tre in vico Lungo Gelso”.

“In via Mezzocannone, sempre nell’ambito dei controlli predisposti per la Malamovida, sono stati intercettati 6 minori, 2 intenti a consumare sostanza psicotropa e gli altri a consumare un superalcolico in bottiglia. I minori sono stati affidati agli esercenti la responsabilità genitoriale mentre sono in atto le indagini per individuare il commerciante che ha venduto il superalcolico ai minori, che sarà denunciato all’ Autorità Giudiziaria”.

“Controlli anche sul territorio del quartiere Chiaia dove sono state contestate 4 violazioni inerenti alla mancanza del nulla osta d’impatto acustico e per varie irregolarità sulle emissioni sonore. Contestate anche altre violazioni tra cui la mancanza di scia per le insegne, mancanza di autorizzazione per le tende.

Sul territorio Stella, sempre a seguito delle comunicazioni da parte della Polizia Municipale, da segnalare la notifica di 2 provvedimenti di diffida a non reiterare l’occupazione abusiva di suolo pubblico e altri 7 provvedimenti di sospensione attività, per tre giorni, ai sensi del Regolamento di Polizia di Sicurezza Urbana”.

“L’Unità Operativa San Lorenzo della Polizia Locale di Napoli è stata impegnata in controlli amministrativi di varie attività produttive. Un’attività ricettiva extralberghiera è stata verbalizzata per mancanza del rilevatore di monossido di carbonio e diffidata per mancata esposizione del codice identificativo nazionale. Quattro attività, 3 delle quali site in c/so Garibaldi 1 in piazza Nazionale sono state sanzionate per occupazione abusiva di suolo pubblico, così come un ambulante in Calata Ponte di Casanova. Altre 2 attività – una in via Rimini e l’altra in via Nazionale – sono state sanzionate perché esercitavano la propria attività in assenza di SCIA comunale, sanitaria e per la vendita di alcoolici”.

“Gli agenti dell’U.O. Avvocata sono intervenuti, invece, in zona orefici, tra via Marina e Corso Umberto, ove erano in corso lavori edili abusivi, presumibilmente finalizzati alla realizzazione di un’autorimessa.

I locali, i rifiuti speciali prodotti dai lavori e il furgone su cui gli stessi erano caricati sono stati sequestrati mentre i soggetti presenti sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria”.

“Da segnalare, all’interno della Galleria Umberto, il fermo da parte degli agenti dell’U.O Chiaia di una persona autore di furto ai danni di una profumeria. La persona, è stata identificata e contattato il magistrato di turno, denunciata a piede libero”.

“Gli stessi agenti della Polizia Municipale, a seguito di un controllo di polizia stradale, hanno fotosegnalato una persona straniera irregolare sul territorio e informato il Pm di turno, la stessa è stata deferita all’Autorità Giudiziaria. Il veicolo, senza revisione e condotto senza patente è stato sequestrato e sono state rilevate tutte le relative violazioni”.