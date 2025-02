Lei lo lascia per un altro, follia a Torre del Greco: 18enne accoltella un ragazzo di 20 anni

Una violenta aggressione si è verificata a Torre del Greco dove un ragazzo di 20 anni è stato accoltellato da un 18enne: la lite sarebbe sfociata tra i due per una fidanzatina contesa.

I due giovani, entrambi di Torre del Greco, si sarebbero dati appuntamenti tramite messaggi, accordandosi nel vedersi davanti ad un pub. L’incontro si legherebbe ad una discussione nata per una ragazza che avrebbe lasciato il 18enne per il ragazzo più grande. Il giovane appena maggiorenne non avrebbe accettato la fine di questa relazione, pretendendo dal rivale un appuntamento.

Il 20enne avrebbe accettato la richiesta e poco prima della mezzanotte si sarebbe presentato nei pressi del locale. In pochi minuti la conversazione tra i due avrebbe preso una brutta piega trasformandosi in una vera e propria rissa culminata in una brutale aggressione.

Sarebbe stato il 18enne a impugnare un’arma sferrando 4 fendenti al rivale: il colpo più importante avrebbe raggiunto il polmone. Di qui l’intervento del proprietario della paninoteca che avrebbe caricato in macchina il 20enne d’urgenza per portarlo all’ospedale Maresca.

Il 20enne, preso in carico dai sanitari, presentava quattro lesioni da arma bianca, tra cui la più grave “pneumotorace a sinistra”. Sul posto sono giunti anche i carabinieri per ricostruire la dinamica della vicenda e risalire al responsabile della violenza.

Gli agenti si sono presentati prima a casa dei suoi genitori, preoccupati per le sorti del proprio figlio ma non a conoscenza dei suoi spostamenti, per poi raggiungere l’abitazione della fidanzatina minorenne contesa. Nemmeno lì, però, hanno trovato traccia del 18enne. Saranno poi proprio i genitori del ragazzo, verso le 3 di notte, a consegnare il figlio ai carabinieri, presso l’incrocio tra via Nazionale e via Lava Troia. Il 18enne è stato sottoposto a fermo per tentato omicidio mentre la vittima è attualmente ricoverata in ospedale.