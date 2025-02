Carnevale a Napoli, 4 giorni di festa per tutti in Piazza Mercato: tra concerti e divertimento

Carnevale a Napoli in Piazza Mercato - Immagine di repertorio

La città di Napoli si prepara a celebrare il Carnevale con una doppia festa che si terrà in Piazza Mercato: nei giorni 28 febbraio, 1 e 4 marzo prenderà il via Sottencoppa – Carnevale Sonico Napoletano mentre il 2 marzo sarà la volta del Carnevale di Masaniello.

Si terrà domani, giovedì 20 febbraio alle ore 12, presso la Sala Conferenze di Palazzo Cavalcanti – Casa della Cultura del Comune di Napoli, la conferenza stampa di presentazione del programma di iniziative promosso dall’amministrazione comunale in occasione della ricorrenza più divertente e colorata dell’anno.

Prenderanno parte all’incontro Teresa Armato (assessore al Turismo e alle Attività Produttive), Sergio Locoratolo (coordinatore delle politiche culturali del Comune di Napoli) e Andrea Mazzucchi (consigliere del sindaco di Napoli per le biblioteche e la programmazione culturale integrata).

Il Carnevale, quest’anno, sarà celebrato in Piazza Mercato che ospiterà, nei giorni 28 febbraio, 1 e 4 marzo, la terza edizione della rassegna culturale Sottencoppa – Carnevale Sonico Napoletano, tra concerti, laboratori e performance.

Il 2 marzo, ancora in Piazza Mercato, partirà la terza edizione del Carnevale di Masaniello, promosso dall’Associazione ASSO.GIO.CA con la rete territoriale del Forum Mercato Orefici e con il patrocinio morale del Comune di Napoli. Ben 4 giorni di festa da trascorrere nel cuore della città in un’atmosfera di gioia e intrattenimento per tutti, grandi e piccini. Domani sarà svelato il programma dettagliato della kermesse.