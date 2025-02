Correnti del Nord Africa in arrivo, esplode il caldo: oltre 20° al Sud, sembrerà primavera

Dopo l’ondata di freddo che ha colpito il paese nelle scorse settimane, stando alle previsioni meteo è in arrivo una fase più calda, quasi primaverile, che provocherà un aumento delle temperature anche a Napoli e in Campania.

Meteo, arriva la fase calda: sole a Napoli e in Campania

La data da cerchiare è quella di venerdì 21 febbraio che darà il via ad una breve fase primaverile che toccherà gran parte d’Italia. Secondo le stime de Il Meteo, infatti, si assisterà ad un parziale avvicinamento del flusso atlantico al bacino del Mediterraneo che attirerà le caldi correnti del Nord Africa generando un progressivo rialzo termico.

Il sole tornerà a dominare su tutta la Penisola, salvo qualche nube sulle isole maggiori e in Liguria, e le temperature risaliranno di almeno 5-6 gradi nei valori massimi. In alcune zone del Sud sarà possibile toccare anche i 20 gradi. A Napoli, nello specifico, la giornata trascorrerà all’insegna del sole e di un clima particolarmente mite.

Anche sabato 22 febbraio il sole sarà protagonista, con temperature in rialzo un po’ ovunque, ma un cambiamento ancora più marcato si registrerà da domenica 23 febbraio quando i termometri potrebbero segnalare valori tipicamente primaverili: in diverse aree del Meridione, e in particolare in Sicilia, si potrebbero superare anche i 20 gradi. Nel fine settimana qualche lieve rovescio potrebbe interessare soltanto l’area centro-settentrionale.

Un intero weekend, dunque, che sembrerà quasi un anticipo di primavera in attesa di una nuova possibile perturbazione che potrebbe farsi strada già con l’inizio della prossima settimana, a ridosso della ricorrenza del Carnevale. A partire da lunedì, ad esempio, a Napoli è già prevista pioggia, con temporali che potrebbero estendersi addirittura fino al weekend. Vista la distanza temporale, tuttavia, si attendono ulteriori aggiornamenti che potrebbero confermare o smentire la tendenza attuale.