Campi Flegrei, Musumeci: “Bisogna essere sempre pronti. Tutto potrebbe accadere”

Intervistato da Rai News, il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, si è espresso sulla situazione dei Campi Flegrei e sulle scosse di terremoto che, in questi ultimi giorni, si sono intensificate a causa della crisi bradisismica.

Campi Flegrei: parla il ministro Nello Musumeci

“Bisogna sempre preoccuparsi e occuparsi. Siamo di fronte ad un fenomeno particolarmente complesso, ci troviamo su un vulcano difficile a livello mondiale. Serve tanta prudenza, anche nell’uso delle parole. La situazione dei Campi Flegrei è costantemente monitorata, l’alterazione di alcuni parametri rappresenterebbe un campanello d’allarme” – ha dichiarato il ministro Musumeci.

“Si tratta di uno sciame con il quale bisogna convivere senza farsi prendere dal panico. I dati precedenti ci dicono come il livello massimo si sia mantenuto entro certi valori. Non possiamo fare previsioni su quale sarà l’evoluzione, certo è che bisogna essere sempre pronti a qualunque evenienza. Questa è la parola d’ordine per chi fa prevenzione: sempre pronti. Immaginare sempre l’evoluzione estrema ma lavorare senza farsi prendere da un eccessivo condizionamento”.

“Il ministro della Protezione Civile, ma in generale ogni operatore della pubblica amministrazione, anche se preoccupato non deve mai lasciarlo intendere. Bisogna essere assolutamente chiari in questi casi, parlare ai cittadini con estrema chiarezza. Niente panico, è un’attività che conosciamo ormai da oltre un anno (si riferisce all’ultimo sciame, ndr), stiamo adoperando tutti i mezzi per essere pronti in termini di prevenzione”.

“Non possiamo azzardare previsioni, la comunità scientifica non lo consente perché non esistono certezze, tutto potrebbe accadere e anche coglierci impreparati se dovessimo sottovalutare un aumento dei valori che abbiamo conosciuto negli ultimi mesi. Continuiamo a convivere con questo rischio, le scosse non hanno determinato particolari danni però dobbiamo essere sempre vigili e sempre in allerta. E’ un fenomeno che potrebbe scemare nelle prossime giornate oppure durare anni e anni”.