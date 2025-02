Dolore nel Napoletano, Rita si è spenta a 21 anni. La mamma: “Morta per una polmonite”

Si terranno oggi i funerali di Rita Cefariello, la ragazza di Volla morta a soli 21 anni. A causare il decesso della giovane, affetta da atrofia muscolo spinale con grave deficit polmonare, sarebbe stato un arresto cardiaco ma secondo i familiari le sue condizioni si sarebbero aggravate dopo aver contratto una polmonite.

Volla, Rita morta a 21 anni dopo una polmonite

“Mia figlia è morta a causa di una polmonite che gli è venuta dopo aver manifestato il 22 novembre scorso per chiedere alla Regione Campania di sbloccare i fondi Fna che dopo mesi, ancora ora, non sono erogati alle famiglie” – ha detto la madre a Il Corriere del Mezzogiorno.

Appello che Rita aveva lanciato anche tramite i canali social del deputato Francesco Emilio Borrelli, seguito da un invito rivolto direttamente alla premier Meloni e al presidente De Luca dalla mamma: “Cara Giorgia, caro De Luca, dov’è lo Stato per mia figlia? Siete una madre e un padre ed anche se è impossibile riuscirci fino in fondo, provate ad immedesimarvi in un genitore che trascorre 24 ore al giorno ad accudire un figlio disabile”.

Dopo aver partecipato alla manifestazione del novembre 2024, Rita avrebbe contratto una grave polmonite che le avrebbe impedito, da quel giorno in poi, di uscire da casa. Gli ultimi giorni di vita si sarebbero rivelati particolarmente difficili per la 21enne che pare non riuscisse nemmeno a mangiare, nonostante le cure molto forti. Sarebbe poi deceduta a seguito di un arresto cardiaco. I funerali si terranno nella Chiesa Immacolata Concezione di Volla.

“Te ne sei andata anche tu nipotina mia, non ci posso credere, angelo bellissimo, dolcezza infinita. Rimarrai per sempre nel mio cuore, ora stai con mamma e con nonna Rita, due angeli bellissimi andati via troppo presto. Eri così giovane, non è giusto, ora farai ridere tutti gli angeli come facevi con noi. Che dolore“- è il messaggio di dolore affidato ai social dalla zia.