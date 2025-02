Sorteggi degli ottavi di Champions League: contro chi giocherà l’Inter

E’ il giorno dei sorteggi degli ottavi di finale di Champions League. La nuova formula fa sì che si scoprirà tutto il tabellone fino alla finalissima in programma a Monaco di Baviera il prossimo 31 maggio. L’Italia è rappresentata soltanto dall’Inter.

Le prime otto classificate della fase campionato si qualificano automaticamente agli ottavi di finale e vengono raggiunte dalle otto vincitrici degli spareggi per la fase a eliminazione diretta, la novità dell’edizione 2024/25.

Dagli spareggi per la fase a eliminazione diretta in poi, il torneo segue un tabellone in cui le potenziali avversarie agli ottavi di finale, ai quarti e in semifinale sono prestabilite in base al piazzamento finale nella fase campionato. Agli ottavi di finale, ad esempio, le squadre che si erano classificate prima e seconda nella fase campionato affronteranno le vincitrici degli spareggi che coinvolgevano le squadre classificate al 15°, 16°, 17° e 18°. La terza e la quarta classificata affronteranno contro le vincitrici degli spareggi tra le squadre classificate al 13°, 14°, 19° e 20° posto e così via.

Le otto vincitrici degli spareggi per la fase a eliminazione diretta raggiungono le prime otto squadre della fase campionato al sorteggio degli ottavi di finale. Le prime otto classificate della fase campionato saranno teste di serie e, in linea di principio, giocheranno il ritorno in casa.

Ottavi di Champions League, ecco i sorteggi. L’Inter andrà in Olanda

Benfica-Barcellona

Psg-Liverpool

Feyenoord-Inter

Psv Eindhoven-Arsenal

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen

Real Madrid-Atletico Madrid

Borussia Dortmund-Lilla

Bruges-Aston Villa

Sorteggio olandese per l’Inter che giocherà contro il Feyenoord che nei play-off ha eliminato il Milan. I nerazzurri giocheranno il turno d’andata nelle prossime settimane, occhi dunque anche all’orario e al giorno in cui si giocherà la sfida contro il Napoli del prossimo weekend di campionato.