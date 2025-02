“A Corte da Ferdinando II”, Carnevale al Museo di Pietrarsa: ingresso a 3 euro per tutti

Sabato 1° marzo, al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa una nuova iniziativa da non perdere pensata per tutti i visitatori in occasione del Carnevale: il sito vi aspetta con “A Corte da Ferdinando II”, una giornata ricca di attività sia per adulti che per bambini di tutte le età.

Di seguito il programma completo delle attività:

La Marionetta nel Cono

dalle 10:30 alle 18:00

dalle 10:30 alle 18:00 Costruisci la Corona del Re e della Regina

dalle 10:30 alle 18:00

dalle 10:30 alle 18:00 Ferdinando II arriva al Museo di Pietrarsa e Danze storiche

11:00 – 12:00 – 13:00

11:00 – 12:00 – 13:00 Visita narrata in costume dell’Ottocento

11:15 – 12:15- 16:00

11:15 – 12:15- 16:00 Alla scoperta del Museo con Re Ferdinando II e il suo lazzaro

12:30 – 15:45

12:30 – 15:45 Sfilata in abiti d’epoca e Gran Ballo dell’Ottocento

15:30 -17:30

I laboratori si terranno dalle 10:30 alle 18:00 senza necessità di prenotazione. Per le attività in programma non è prevista la prenotazione e sarà possibile partecipare fino a esaurimento posti disponibili. I piccoli visitatori potranno arrivare al Museo indossando i più svariati e fantasiosi costumi di Carnevale.

Carnevale al Museo di Pietrarsa

Le attività in programma saranno organizzate in collaborazione con l’Associazione culturale “Parthenope Rinasce!”, con gli allievi dell’Istituto Superiore Archimede di Napoli e con l’Associazione KARMA Arte, Cultura, Teatro.

Al Museo sarà anche possibile gustare un pranzo fronte mare, con Bistrot e Pizzeria aperti dalle 12:00 alle 16:00. Il Caffè Bayard sarà aperto durante tutta la giornata, per una sosta caffè o aperitivo.

Per tutte le informazioni e per prenotare un tavolo è possibile scrivere al numero 335 6422368.

Carnevale al Museo di Pietrarsa

Orari, tariffe e contatti

Per l’occasione ci sarà un ingresso con tariffa speciale di soli € 3,00 per tutti i visitatori (ingresso omaggio per i bambini di età inferiore a 6 anni). Per partecipare alle attività in programma non è prevista la prenotazione; i biglietti saranno disponibili per l’acquisto direttamente presso la biglietteria al momento dell’arrivo. Il Museo di Pietrarsa sarà aperto al pubblico dalle 9:30 alle 19:30 con ultimo ingresso alle ore 19:00.

Per maggiori informazioni contattare il numero 081 472003 oppure scrivere all’indirizzo mail museopietrarsa@fondazionefs.it. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito.

RIEPILOGO INFO

Cosa: A Corte da Ferdinando II;

Quando: sabato 1 marzo 2025;

Dove: Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, via Pietrarsa, Napoli-Portici;

Per info: 081 472003; museopietrarsa@fondazionefs.it.