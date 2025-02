Arriva il Ciclone di Carnevale, forte ondata di maltempo anche a Napoli: fino a quando

Dopo un weekend quasi primaverile, il maltempo torna a colpire Napoli e la Campania: stando alle previsioni meteo, in tutta Italia, è in arrivo un ciclone nord-atlantico che nelle prossime ore porterà nuovamente vento, neve e pioggia su gran parte del paese.

Meteo, arriva il ciclone nord-atlantico: temporali a Napoli

Secondo le stime del meteorologo Lorenzo Tedici de Il Meteo, le correnti prefrontali da Sud già in mattinata provocheranno piogge sparse un po’ ovunque per poi dare spazio ad un vero e proprio fronte perturbato. In serata si assisterà ad un primo peggioramento e da mercoledì 26 febbraio l’Italia sarà attraversata da un vero e proprio ciclone.

Il maltempo colpirà in particolare il Centro-Nord con neve e tempeste previste tra Toscana ed Emilia Romagna che poi si diffonderanno verso le Regioni del Mezzogiorno. In particolare forti raffiche di vento soffieranno su Sicilia e Sardegna.

Da giovedì 27 febbraio il ciclone dovrebbe iniziare ad allontanarsi con residuo maltempo soltanto al Sud ma nel weekend potremmo assistere ad un nuovo capovolgimento climatico: l’aria mite e umida dal Nord Africa potrebbe scontrarsi con una massa d’aria fredda in discesa dai Balcani generando una nuova ondata di forte maltempo nel primo weekend di marzo, che coincide con la festività di Carnevale.

In particolare, anche a Napoli domenica 2 marzo è prevista pioggia. Sull’Appennino Centrale ci si aspettano addirittura abbondanti nevicate. Vista la distanza temporale, tuttavia, bisogna attendere ulteriori aggiornamenti che potranno confermare o smentire la proiezione. Resta comunque confermato il passaggio di un ciclone che in queste ore e almeno fino a giovedì condizionerà il tempo.