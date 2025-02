“Ha riposato bene tutta la notte”, buone notizie dal Vaticano: come sta Papa Francesco

Buone notizie dal Vaticano sulle condizioni di salute di Papa Francesco: stando a quanto comunicato dalla Santa Sede, il Pontefice avrebbe trascorso una nottata tranquilla e la lieve insufficienza renale riscontrata risulterebbe del tutto sotto controllo.

Papa Francesco, buone notizie dal Vaticano: come sta

“Il Papa ha riposato bene, tutta la notte” – si legge nell’aggiornamento di oggi, 25 febbraio, della Sala Stampa della Santa Sede in merito allo stato di salute del Papa, ricoverato dallo scorso 14 febbraio al Policlinico Gemelli per una polmonite bilaterale.

Nell’ultimo bollettino medico, trasmesso nella serata del 24 febbraio, si evidenziava un lieve miglioramento del quadro clinico del Pontefice: non ci sono state nuove crisi respiratorie, il flusso di ossigeno è stato leggermente ridotto, gli esami sono risultati migliori di quelli precedenti.

In più, stando a quanto annunciato dai medici, la lieve insufficienza renale riscontrata nelle scorse ore non desterebbe particolare preoccupazione. Papa Francesco avrebbe anche già ripreso a lavorare mettendosi in contatto, stesso in serata, con la parrocchia di Gaza.

Cos’è la polmonite bilaterale

La polmonite bilaterale è un’infiammazione che coinvolge entrambi i polmoni, sfociando spesso in esiti molto gravi. Si tratta di uno stato infiammatorio, quasi sempre causato da un’infezione, che provoca la formazione di liquido o pus all’interno degli alveoli polmonari, ostacolando, di conseguenza, la respirazione e gli scambi tra aria e sangue.

Papa Francesco è arrivato al Policlinico Gemelli lo scorso 14 febbraio proprio dopo essere stato colpito da una polmonite bilaterale. Le sue condizioni sono state giudicate dai medici fin da subito gravi. Poco dopo il ricovero, infatti, si sarebbe aggravato a seguito di una crisi respiratoria. Nonostante permanga un complesso quadro clinico, il Pontefice si avvia verso i primi miglioramenti che fanno ben sperare.