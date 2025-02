Beato Bartolo Longo: sarà Santo il fondatore del Santuario della Madonna di Pompei

Il Beato Bartolo Longo sarà Santo: la Sala Stampa vaticana ha annunciato che, nel bollettino di oggi, Papa Francesco, direttamente dal Policlinico Gemelli dove è ricoverato, ha approvato i voti favorevoli della Sessione Ordinaria dei Padri Cardinali e Vescovi per la canonizzazione del fondatore del Santuario, delle opere di carità e della stessa nuova Città di Pompei.

Gioia a Pompei: il Beato Bartolo Longo sarà Santo

Bartolo Longo è sinonimo internazionale della Madonna di Pompei. Nato a Latiano il 10 febbraio 1841 e morto a Scafati il 5 ottobre 1926, è stato fondatore e benefattore del Santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompei.

Prima di diventare un apostolo del Rosario, il Beato Bartolo Longo vive una prima fase della vita caratterizzata da un disagio interiore molto acuto. Durante gli studi di Giurisprudenza a Napoli si avvicina per qualche tempo allo spiritismo per poi ritrovare la fede grazie all’aiuto di alcuni sacerdoti.

Così cresce in lui il desiderio di dedicarsi alle opere di carità, diventa amministratore dei beni della contessa Marianna Farnararo (rimasta vedova con 5 figli piccoli) e lavora per fare in modo che la gente povera che risiedeva sui terreni della nobildonna, nella Valle di Pompei, potesse condurre una vita dignitosa.

Nel 1875 porta a Pompei una immagine della Madonna e nel 1876 avvia la costruzione del Santuario, ad oggi luogo di culto di rilevanza mondiale, consacrato alla Madonna del Rosario il 7 maggio 1891. Bartolo Longo sposa la contessa e insieme donano la proprietà del santuario a Leone XIII che decide di lasciarne ai coniugi l’amministrazione. Inizia, così, per il Beato una nuova vita di totale devozione alla Vergine che esercita anche con un intenso lavoro di scrittura, diffusione di libri, opuscoli e riviste. Ad oggi il Papa ha autorizzato la promulgazione del decreto per la sua canonizzazione che collocherà il Beato tra i nuovi venerabili.