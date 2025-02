IL RETROSCENA/ Napoli-Ndoye, trattativa saltata a gennaio per una richiesta del Bologna

Nella baraonda del mercato invernale, spuntano altri retroscena in merito ad alcune trattative col Napoli protagonista. Nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, si legge il retroscena sul mancato affare tra gli azzurri e il Bologna per Ndoye.

L’esterno svizzero era uno dei nomi caldi per la fascia sinistra della squadra di Conte. Una trattativa non semplice, complicata ulteriormente da una richiesta del Bologna che ha fatto definitivamente “saltare il banco”.

La richiesta del Bologna che ha fermato la trattativa col Napoli per Ndoye

“C’è una forma di rimpianto che va ingrossandosi. Lo spartiacque è il mercato, non possiamo far finta che non sia successo nulla. In quel momento è cambiata la realtà dei fatti. Il Napoli capolista rinuncia al più forte giocatore in organico e si indebolisce. Però poi esiste un calcio senza Kvara. Quella è stata una scelta strategica della società, ma per me si poteva fare altro. Ma nel Napoli nulla capita che non sia stato deciso da De Laurentiis e Chiavelli.

Il club ha deciso di investire a giugno col tesoretto, intanto ora vai avanti con la sofferenza. Prima scegli Garnacho e Adeyemi, scelte forti anche economicamente. Poi quando vengono meno queste prime scelte, vai a riparare su Okafor. Evidentemente c’è un passaggio che indirizza tutto ciò, ovvero gli infortuni di Neres, Olivera e Spinazzola. Tutti insieme. Il Napoli ci aveva provato con Ndoye con Ngonge al Bologna, ma il Bologna non voleva contropartite, solo soldi”.