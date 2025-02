Daniela morta a 19 anni, lo strazio della mamma: “Come faccio senza te? Mi hai distrutto”

Si terranno domani a Pagani i funerali di Daniela Gambardella, la ragazza di 19 anni morta a Roma dopo essere stata investita da un’auto. A diffondere parole di dolore sui social per la scomparsa della giovane è stata la mamma Rossella.

Il dolore della mamma di Daniela, morta a Roma

“Amore di mamma, dimmi che è solo un brutto sogno, comme faccio senza ‘e te. Mi hai distrutto” – ha scritto la donna in un post diffuso sui social con la foto della sua Daniela, scomparsa tragicamente a seguito dello schianto che si è verificato lo scorso martedì.

Daniela si era trasferita nella Capitale, dove viveva con altre ragazze, e studiava presso l’Università Roma Tre. Al contempo, per guadagnarsi da vivere, lavorava al centro commerciale Maximo. Proprio nel pomeriggio di martedì, dopo aver finito il turno, si stava dirigendo verso la fermata dell’autobus per tornare a casa quando un’auto, guidata da un 71enne, avrebbe travolto in pieno la ragazza.

Daniela frequentava la facoltà Discipline Arti Musica e Spettacolo e sognava di diventare un’attrice di successo. Proprio per questo motivo aveva deciso di lasciare la sua città e i suoi cari per trasferirsi a Roma e coltivare la sua grande passione. Al Maximo lavorava come receptionist della compagnia telefonica Kena.

La salma giungerà nella Congrega della Basilica di Sant’Alfonso M. De Liguori alle 19 di oggi 27 febbraio. Il rito funebre sarà celebrato nella chiesa della Basilica venerdì 28 febbraio alle 10:30.