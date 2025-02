Addio Daniela, era campana la 19enne investita e uccisa a Roma: sognava di fare l’attrice

Era originaria di Pagani (provincia di Salerno) la giovane Daniela Gambardella, la ragazza di 19 anni morta a Roma dopo essere stata investiva da un’auto.

Daniela, era di Pagani la ragazza investita e morta a Roma

Daniela si era trasferita nella Capitale, dove viveva con altre ragazze, e studiava presso l’Università Roma Tre. Al contempo, per guadagnarsi da vivere, lavorava al centro commerciale Maximo. Proprio nel pomeriggio di martedì, dopo aver finito il turno, si stava dirigendo verso la fermata dell’autobus per tornare a casa quando un’auto, guidata da un 71enne, avrebbe travolto in pieno la ragazza.

La 19enne stava attraversando sulle strisce pedonali di fronte al centro commerciale, in via Laurentina, quando si sarebbe verificato il tragico schianto. Per Daniela non ci sarebbe stato nulla da fare, nonostante l’arrivo tempestivo dei sanitari del 118: sarebbe morta sul colpo. La salma è stata trasferita al Policlinico di Tor Vergata dove subito dopo sono giunti anche i genitori della vittima, dalla Campania, per il riconoscimento.

Daniela frequentava la facoltà Discipline Arti Musica e Spettacolo e sognava di diventare un’attrice di successo. Proprio per questo motivo aveva deciso di lasciare la sua città e i suoi cari per trasferirsi a Roma e coltivare la sua grande passione. Al Maximo lavorava come receptionist della compagnia telefonica Kena.

“In un giorno buio in cui ci prepariamo a salutare Chiara, un altro fiore giovanissimo viene strappato alla nostra comunità. A soli 19 anni Daniela ha tragicamente perso la vita. Condoglianze alle famiglie Gambardella e Violante e al consigliere comunale Vincenzo Violante. A Dio, Daniela” – è il post diffuso dal sindaco di Pagani, Lello De Prisco, che ha ricordato anche la recente scomparsa di Chiara Pagano, la 37enne deceduta a una settimana dal parto.