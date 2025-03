Il Pilates incontra l’Arte al Museo di Pietrarsa: benessere e relax in un luogo mozzafiato

Mercoledì 5 marzo 2025, alle ore 18:30, appuntamento imperdibile al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa per una suggestiva lezione di Pilates contorniati dalla storia. Un’esperienza senza precedenti che consentirà ai partecipanti di unire il benessere fisico alla bellezza storica e culturale di Napoli.

Lezione di Pilates al Museo di Pietrarsa

La lezione si terrà all’interno del Padiglione delle Locomotive a Vapore, in una cornice unica, spettacolare e suggestiva. Il costo per prendere parte all’iniziativa è di € 10,00 a persona e comprende ingresso al Museo e la lezione di Pilates. Per la lezione è necessario munirsi di un proprio tappetino da pilates ed indossare abbigliamento comodo. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero WhatsApp 3356422368.

I benefici di questa disciplina

Il Pilates è una disciplina che offre numerosi benefici fisici e mentali. Innanzitutto migliora la postura, rafforzando i muscoli profondi, soprattutto quelli del core (addome, schiena e pelvi), che sono fondamentali per sostenere la colonna vertebrale. Questo aiuta a prevenire dolori e disturbi legati alla postura scorretta, come il mal di schiena.

Un altro beneficio significativo è la riduzione dello stress e dell’ansia. La respirazione controllata e l’attenzione al corpo durante le sessioni favoriscono una sensazione di rilassamento e benessere mentale. È adatto a tutti, indipendentemente dall’età o dal livello di fitness, e può essere adattato a diverse esigenze, rendendolo una scelta ideale per chi cerca una forma di esercizio completa, delicata ma efficace.

