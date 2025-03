Pizzul e l’amore per Maradona: “Uomo straordinario, mi ha trattato come uno di famiglia”

Ci ha lasciati all’età di 86 anni il maestro di giornalismo Bruno Pizzul. Il telecronista delle notti magiche è entrato nei cuori dei tifosi napoletani per i racconti straordinari delle gesta di Diego Armando Maradona e compagni.

Pizzul su Maradona: “Diego era un uomo straordinario”

In particolare, memorabile la cronaca della finale di ritorno di Coppa Uefa disputata dagli azzurri a Stoccarda il 17 maggio del 1989, che consegnò lo storico trofeo ai partenopei al termine di una partita leggendaria.

Spesso, Pizzul si è trovato a raccontare l’uomo Maradona, lasciandoci aneddoti carichi di emozioni. In un’intervista recente, ad una domanda sul solito paragone con Leo Messi, la storica voce della Rai rispose così: “Non scherziamo. Messi può arrivare ad avere più trofei in bacheca ma Diego era e resta inarrivabile e unico. Le poche volte che ci siamo incrociati con Diego mi ha sempre trattato come uno di famiglia. Era un uomo straordinario”.

Una testimonianza eloquente della grandezza incommensurabile del Pibe de Oro, partita dal cuore di una leggenda della comunicazione. Bruno e Diego, semplicemente inarrivabili.