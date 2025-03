Torre del Greco alla BMT, la presentazione a Palazzo Baronale: “La città si dà da fare”

Torre del Greco alla BMT, la Borsa Mediterranea del Turismo che si terrà alla Mostra d’Oltremare di Napoli dal 13 al 15 marzo 2025.

Turismo a Torre del Greco, la città alla BMT

La lavorazione del corallo e del cammeo, le bellezze paesaggistiche, i monumenti, la ristorazione e le prerogative dell’accoglienza. E tanto altro ancora.

Torre del Greco mette in vetrina le proprie prerogative a nove mesi dall’attribuzione del titolo di “città turistica”. Lo fa in occasione della 27esima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo, l’atteso appuntamento con la più importante fiera b2b del Mediterraneo, momento strategico per gli operatori del settore e non solo, in programma dal 13 al 15 marzo prossimi alla Mostra d’Oltremare di Napoli.

Una kermesse attesa, vista l’annunciata partecipazione di almeno 15.000 visitatori professionali, con quasi 6.000 agenzie di viaggio accreditate e più di 140 buyers nazionali e internazionali.

Torre alla BMT, la presentazione a Palazzo Baronale

In questi giorni fervono i preparativi per la predisposizione dello stand dell’ente all’interno dei padiglioni della Mostra e per le iniziative di valorizzazione pensate per promuovere il brand cittadino.

La partecipazione del comune alla BMT è stata presentata in una conferenza stampa tenutasi a Palazzo Baronale oggi, 11 marzo 2025, dove erano presente il sindaco Luigi Mennella, la presidente della commissione consiliare al Turismo Valentina Ascione, i rappresentanti dell’ufficio Turismo del Comune di Torre del Greco, una delegazione dell’istituto Degni (che nello stand dell’ente si occuperà dell’accoglienza degli ospiti e di alcune dimostrazione legate alla lavorazione di corallo e cammeo), associazioni ed enti a vario titolo coinvolti nella kermesse.

Mennella: “Nessuno ha la bacchetta magica, ma Torre si dà da fare”

“Ho ricevuto diverse delegazioni di tour operator nell’ultimo anno e sono tutti rimasti incantati dal panorama che si osserva da Palazzo Baronale: i colori che cambiano in base alla giornata, il mare”, ha dichiarato il primo cittadino.

Proprio sul mare si sofferma: “Una delle nostre risorse come i nostri artigiani ed artisti, i fiori, la pasticceria e la gastronomia in genere. Una città che si da tanto da fare non è mai una città banale”.

Mennella ricorda anche i “lavori in corso” in città: il porto (che dovrebbe essere soggetto ad importanti lavori di rivalutazione ed espansione), Villa delle Ginestre, dove si lavorerà alla strada di accesso, la Festa dei Quattro Altari ed il museo virtuale del corallo e del cammeo.

“Nessuno ha la bacchetta magica per far diventare turistica la città: è una cosa che va mentalizzata, con gli enti e le associazioni tutte affinché il nome di Torre del Greco possa uscire sempre di più dai confini e le persone possano trattenersi qui, magari facendo sì che i nostri figli possano rimanere qui e non andare via”, conclude Mennella.

“Come to Torre del Greco”, il video promozionale mozzafiato

Tutte le bellezze di Torre del Greco, quelle accennate dal sindaco e molte altre, sono state racchiuse in un video a cura di Salvatore Varo e Carlo Falanga che sarà proiettato in loop allo stand cittadino alla BMT.

Unitamente al video è stata realizzata una brochure promozionale con mappa cittadina che sarà distribuita all’evento del fine settimana ed utilizzata anche in successivi eventi.

Alla consigliera Valentina Ascione il compito di ringraziare quanti hanno reso possibile la partecipazione della città alla BMT: dai ragazzi dell’istituto Degni che presenzieranno allo stand con dimostrazioni di lavorazione di corallo e camme, alle associazioni e agli uffici comunali.