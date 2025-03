Chi era Pietro, morto nel Napoletano per uno schianto: aveva 56 anni, lascia moglie e figli

Napoli – Soccavo in lutto per la scomparsa di Pietro Dubuis, l’uomo morto all’età di 56 anni a seguito di un grave incidente avvenuto ieri in via Epomeo.

Chi è Pietro: morto nell’incidente di via Epomeo

Stando a quanto emerso, Pietro si trovava a bordo della sua moto quando, intorno alle ore 10, per cause ancora da accertare, si sarebbe schiantato contro un’automobile all’altezza dell’incrocio tra via Epomeo e via Paolo Della Valle.

Fin da subito le condizioni del 56enne sono apparse critiche spingendo i presenti ad allertare immediatamente i soccorsi. Nonostante i tentativi dei sanitari di rianimare la vittima, tuttavia, Pietro non ce l’ha fatta: il suo cuore ha smesso di battere per sempre, generando sconforto in tutta la comunità.

Pietro, infatti, era molto conosciuto ed amato nel quartiere, grazie soprattutto all’attività che portava avanti da anni: era il titolare di un noto bar situato in via Stanislao Manna, dove quotidianamente accoglieva con gioia i suoi affezionati clienti. Il 56enne lascia la moglie e i suoi figli.

“La tragica notizia di questa mattina lascia sconvolta l’intera comunità di Soccavo e, naturalmente, tutti noi di Radio Amore Campania. La Caffetteria Dubuis è da sempre il nostro punto di riferimento per qualità, gentilezza e professionalità. Possa la moglie avere la forza, assieme ai figli, di portare avanti questa bellissima realtà imprenditoriale, a tutela di tutti gli sforzi profusi da Pietro. Ci stringiamo al dolore della famiglia Dubuis” – si legge nel post di cordoglio lanciato da Radio Amore Campania.

“Una persona stimata ed un onesto lavoratore che oggi ci lascia per sempre. Non ci sono parole, solo un grande dolore per questa famiglia e per tutte le persone che hanno avuto modo di conoscere il nostro Pietro” – è l’annuncio diffuso su uno dei gruppi social dedicati agli abitanti di via dell’Epomeo.