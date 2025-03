Napoli, tir si ribalta in Tangenziale: carburante in strada, evacuati palazzi al Vomero

Un grave incidente ha sconvolto la viabilità sulla Tangenziale di Napoli nella tarda mattinata di oggi, lunedì 10 marzo, causando la chiusura totale della strada in entrambe le direzioni e disagi significativi per i cittadini.

Tangenziale di Napoli, autocisterna si ribalta: traffico in tilt, evacuazione al Vomero

Intorno alle 12:30, un’autocisterna carica di circa 40mila litri di carburante (benzina e gasolio) si è ribaltata nel tratto compreso tra le uscite Vomero e Fuorigrotta, in direzione Pozzuoli.

L’incidente, apparentemente autonomo e senza il coinvolgimento di altri veicoli, ha avuto conseguenze immediate sulla circolazione e sulla sicurezza dell’area circostante.

Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo pesante ha perso il controllo per cause ancora in fase di accertamento, finendo per rovesciarsi sulla carreggiata.

Parte del carburante trasportato, circa 20mila litri, si è riversata sulla strada, creando una situazione di potenziale pericolo a causa della natura infiammabile del liquido.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, supportati dal nucleo NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico), che hanno lavorato per mettere in sicurezza la zona. Sul posto anche personale della Tangenziale di Napoli, polizia stradale e soccorsi sanitari, sebbene non risultino feriti gravi.

Chiusura della tangenziale e Impatto sul traffico

La Tangenziale è stata chiusa in entrambe le direzioni tra Vomero e Fuorigrotta per consentire le operazioni di bonifica e il recupero del mezzo.

Chi viaggiava verso Pozzuoli è stato costretto a uscire a Vomero, mentre in direzione Capodichino l’ultima uscita utile è stata Fuorigrotta.

Il traffico è rapidamente andato in tilt, con code che hanno raggiunto i 2 chilometri tra Zona Ospedaliera e Vomero in direzione ovest. La situazione ha paralizzato non solo la Tangenziale, ma anche la viabilità ordinaria nelle aree limitrofe, già congestionata dalla pioggia che ha colpito Napoli e provincia nella giornata odierna.

Evacuazione precauzionale al Vomero

A scopo precauzionale, centinaia di residenti nelle abitazioni situate tra via Po e via Piave, al Vomero, sono stati evacuati.

La misura, adottata per il rischio legato alla presenza di carburante infiammabile, è stata coordinata dalla squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento Vomero.

Le operazioni di svuotamento della cisterna, ancora contenente parte del carico, sono in corso con l’ausilio di un’altra autocisterna inviata da una ditta specializzata.

Non è ancora chiaro quando la situazione tornerà alla normalità: si ipotizza che il rientro nelle abitazioni possa avvenire in serata, salvo complicazioni.