In ospedale 11 persone per il terremoto a Napoli, crisi di panico e feriti: c’è anche un bimbo

Notte di paura a Napoli per l’intensa scossa di terremoto registrata ai Campi Flegrei: oltre ai danni rilevati all’interno di alcuni edifici, il bilancio conta anche alcuni feriti e diverse persone accorse presso gli ospedali cittadini in preda al panico.

Terremoto Campi Flegrei, panico e feriti: c’è anche un bimbo

“Non ci sono sgomberi al momento. Stiamo facendo delle verifiche nelle scuole, una ha avuto dei piccoli distacchi, la Viviani di Posillipo. Stiamo andando avanti nella verifica su tutta l’area, tutti i danni sono stati non strutturali” – ha dichiarato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ai microfoni di SkyTg24.

Il primo cittadino ha parlato anche di 11 persone che si sono recate al pronto soccorso. Di queste 4 risultano lievemente ferite, compresa la signora travolta dal solaio crollato e ci sarebbe anche un bambino di 5 anni con lievi lesioni da rottura di vetro. Gli altri 7 avrebbero manifestato malesseri legati al forte stato di paura e panico che gli abitanti della zona ormai vivono da mesi.

“Abbiamo un sistema molto sotto controllo, un monitoraggio e una rete accelerometrica che ci ha consentito di avere notizie in tempo reale. Abbiamo un patrimonio edilizio discreto che può essere migliorato. Dobbiamo agire sull’edilizia pubblica ma sono importanti anche gli interventi sull’edilizia privata“ – ha continuato il sindaco.

“Chi oggi ha un edificio ha l’occasione di migliorarne la sicurezza sismica. Certo che oggi il patrimonio edilizio non è più quello degli anni ’80 ma si può sempre migliorare. La responsabilità dell’edilizia privata è del proprietario, se ha una catapecchia si dia da fare, ovviamente anche con l’aiuto pubblico” – ha concluso.

Il terremoto di questa notte, di magnitudo 4.4, è stato uno dei più forti mai avvertiti in assoluto. Tanti i cittadini che si sono svegliati di soprassalto, riversandosi in strada, non sentendosi al sicuro all’interno delle abitazioni. La lunga scossa è stata chiaramente percepita non solo dai residenti dell’area flegrea ma in tutta la provincia di Napoli.