VIDEO/ Il sogno regalato dal Napoli al ragazzo dal ‘cuore di plastica’ che aveva emozionato l’Italia

La SSC Napoli continua ad essere attenta a dinamiche extra calcistiche che riguardano il popolo partenopeo dimostrando grande sensibilità.

Aveva emozionato il web in maniera trasversale la foto del ragazzo che indossò un cartello sugli spalti dello stadio Maradona chiedendo di non essere spinto perché appena operato al cuore durante una partita.

Il club azzurro ha così deciso di regalargli una giornata da sogno, invitandolo a seguire la partita scudetto contro l’Inter in Tribuna autorità.

La SSC Napoli regala un sogno al ragazzo dal ‘cuore di plastica’

Il giovane dal ‘cuore di plastica’ ha raccontato così tutta la sua meraviglia:

“Mi sono posto in obiettivo in ospedale, cioè di poter ritornare allo stadio e vedere il big match Napoli-Inter e ci sono riuscito. È un’emozione grandissima vivere questa giornata qui, soprattutto con la mia famiglia, che mi ha trasmesso questa passione”.

“Mi viene in mente l’esultanza soprattutto di mia nonna ai gol di Cavani, ed io per assecondarla esultavo come un pazzo pur non vedendo neanche la partita. Quindi posso dire che Cavani è stato da sempre il mio idolo”.

“Io ho sempre visto queste parti interne dello stadio in qualche video, da qualche content creator, ma vederle dal vivo è tutta un’altra cosa. Ora che torno a casa mi guarderò le foto ogni giorno. Io che ho sempre visto la partita dagli spalti, oggi la guarderò dalla tribuna autorità e sarà tutta un’altra cosa. Non è solo essere tifoso di una squadra e sperare che vinca, è proprio una passione”.

“Io guardo le partite e mi emoziono per ogni cosa, anche negativamente se dovesse perdere. Mi ha aiutato molto anche perché in ospedale non ho proprio pensato a quello che stessi facendo”.

“Ho guardato le partite anche lì, mi mettevo le maglie del Napoli ad ogni partita, me le facevo mettere dalle infermiere. Erano il mio porta fortuna. ‘Di plastica’ (il cuore, ndr) sta a significare che, essendo passato poco tempo dall’operazione, sono ancora un po’ debole, e quindi dovevo evitare di essere spinto”.

“Non mi aspettavo questa attenzione perché il cartello l’ho fatto per uno scopo: essendo abbonato in curva, ci sta che magari ad un gol del Napoli ci sono esultanze veementi, e volevo evitare di ricevere spintoni”.

“Non mi sono accorto che qualcuno mi stesse scattando la foto, però il giorno dopo mio fratello Antonio è sceso giù e mi ha fatto vedere questa immagine pubblicata su una pagina del Napoli, che poi è stata pubblicata altre volte su altre pagine”.

“Per me è stato un po’ strano, ma è stato anche molto bello. Ho fatto anche il nuovo cartello per ringraziare tutti, perché mi sono arrivati tanti messaggi da persone che non conosco e so che mi sono state vicine, e quindi io sarò vicino a tutti coloro che stanno passando esperienze come la mia. Forza Napoli sempre”.