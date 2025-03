Chi era Emanuele, ucciso a Napoli davanti alla fidanzata: aveva appena compiuto 20 anni

Aveva solo 20 anni Emanuele Durante, il ragazzo ucciso lo scorso sabato sera a Napoli, in via Santa Teresa degli Scalzi, nei pressi del Museo Archeologico. Ancora sconosciuti i motivi di quello che si è presentato come un vero e proprio agguato ai danni del giovane.

Chi era Emanuele Durante: il ragazzo ucciso a Napoli

Emanuele è stato freddato a colpi di pistola mentre si trovava in auto con la sua fidanzata. Un omicidio compiuto sotto gli occhi di numerosi passanti, in una strada molto movimentata e trafficata. Proprio la ragazza, forse con l’aiuto di un passante, avrebbe accompagnato il 20enne presso il pronto soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini dove, poco dopo, purtroppo, il cuore di Emanuele ha smesso di battere per sempre.

Emanuele viveva al Rione Sanità e proprio il primo marzo aveva compiuto 20 anni. Come si evince dal suo cognome, era un parente di Annalisa Durante, la ragazza uccisa da un proiettile vagante a Forcella nel 2004, vittima innocente di una guerra tra i clan. I due però non si erano mai conosciuti: Emanuele non era ancora nato quando Annalisa perse la vita.

Il giovane pare avesse precedenti per rapina ma in questo ultimo periodo stava studiando per diventare pizzaiolo. Il delitto si connota come un vero e proprio agguato di camorra dalle dinamiche ancora poco chiare.