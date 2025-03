Terremoto, Serena Rossi: “Ero a Napoli, sono saltata dal letto. Tremava tutto, ci siamo abbracciati”

Ospite della trasmissione Da noi…a ruota libera, Serena Rossi ha raccontato i momenti di paura vissuti in famiglia a seguito della scossa di terremoto, di magnitudo 4.4, dello scorso 13 marzo registrata ai Campi Flegrei e avvertita in tutta Napoli.

Serena Rossi racconta il terremoto: “Sono saltata dal letto”

Napoletana ma residente a Roma ormai da anni, la famosa attrice e cantante quella sera si trovava in città per lavoro e si era fermata a dormire a casa di sua sorella: “Io ero a Napoli quella sera, perché ho fatto le prove dello spettacolo a Caserta ma dormivo a Napoli, a casa di mia sorella. Ci siamo svegliati per la scossa. L’ho sentita, sono saltata dal letto. Tremava, ballava tutto ragazzi. Una botta fortissima“.

“Ci siamo abbracciati e dicevamo ‘ma non passa, ma quando finisce?’, una situazione orrenda. Ti senti impotente di fronte alla potenza della natura ma Napoli è così. C’è il magma sotto, ribolle, quella terra trema. Lo sappiamo, ci conviviamo da sempre però poi quando capita fa paura” – ha concluso.

Ha poi speso ancora una volta belle parole per la sua Napoli in occasione del lancio del suo nuovo spettacolo teatrale SereNata a Napoli che la vedrà varcare i più importanti palcoscenici d’Italia: “Napoli storicamente è una città che ha una cultura musicale, teatrale, drammaturgica molto importante in tutto il mondo. Penso alle grandi canzoni classiche che erano scritte dai poeti, penso al teatro, Eduardo, Totò, Massimo Troisi, la musica di Pino Daniele. Noi napoletani ce l’abbiamo sotto pelle tutta questa musica, tutto questo mondo“.