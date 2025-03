Malore a bordo di una nave: muore ragazza giovanissima. L’imbarcazione è nel Porto di Napoli

Una tragedia ha sconvolto il Porto di Napoli nelle ultime ore: una ragazza giovanissima è morta a seguito di un malore improvviso mentre si trovava a bordo di una nave.

L’imbarcazione, che al momento dell’incidente era in navigazione (si trovava a circa 20 miglia da Capri), è stata immediatamente fermata e ormeggiata nel porto partenopeo, dove sono in corso accertamenti per ricostruire l’accaduto.

Infarto a bordo di una nave (ora nel porto di Napoli): muore ragazza giovanissima.

Secondo le prime informazioni disponibili, la giovane, di cui non è stata ancora resa nota l’identità, avrebbe accusato un malore improvviso durante il viaggio.

Nonostante i soccorsi tempestivi da parte dell’equipaggio e l’intervento del personale medico, non c’è stato nulla da fare: la ragazza è deceduta poco dopo.

Le cause del decesso non sono ancora state chiarite e si attende l’esito degli esami autoptici per stabilire se si sia trattato di un problema cardiaco, un malessere preesistente o un’altra condizione medica.

L’imbarcazione, ora ferma nel Porto di Napoli, è sotto il controllo delle autorità competenti. La Capitaneria di Porto e la Polizia Giudiziaria stanno conducendo le indagini per verificare le circostanze dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

I passeggeri a bordo sono stati ascoltati come testimoni, mentre l’equipaggio è stato interrogato per ricostruire la dinamica dei fatti e il funzionamento dei protocolli di emergenza.

Si resta in attesa di ulteriori aggiornamenti ufficiali da parte delle autorità, che potrebbero fornire maggiori dettagli sull’identità della giovane e sulle cause della sua tragica scomparsa.