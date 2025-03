King Colis, il regno degli affari apre in Campania: lo shopping a sorpresa che conquista tutti

Dopo le tappe di Roma, Bologna, Milano, Lonato e Marghera, King Colis dal 25 al 30 marzo 2025 arriva in Campania inaugurando il suo innovativo pop-up store al Centro Commerciale Campania di Marcianise, in provincia di Caserta: si tratta della celebre startup francese che recupera i pacchi smarriti dell’e-commerce, rivendendoli a prezzi vantaggiosi, dando il via ad un nuovo tipo di shopping “a sorpresa”.

Al Centro Campania di Marcianise apre King Colis

Quello di King Colis è un format che sta ormai spopolando sia online che nei pop-up store già avviati, grazie alla nuova e sorprendente tipologia di shopping eco-responsabile e conveniente. L’evento di Milano, ad esempio, ha segnato un record assoluto di 12 mila visitatori e 12 tonnellate di pacchi smarriti venduti. Con un trend in continua crescita, l’obiettivo è replicare il successo anche nella nuova tappa campana.

L’azienda recupera i pacchi non consegnati dagli e-commerce e li rivende a prezzi vantaggiosi, favorendo la riduzione degli sprechi e l’economia circolare. Ogni anno, infatti, in Europa, milioni di pacchi ordinati online vengono smarriti per errori di indirizzo o altre problematiche logistiche, e se in passato venivano distrutti oggi acquistano nuova vita con King Kolis: la startup recupera e rivede questi pacchi sia online che nei suoi pop-up store, contribuendo attivamente alla riduzione dei rifiuti e alla promozione del riuso.

Il tutto attuando una formula di shopping del tutto nuova e avvincente: il cliente non sa cosa si nasconde dentro al pacco fin quando non completerà l’acquisto, quasi come se fosse proiettato in una vera e propria caccia al tesoro.

Anche nello shop di Marcianise, i clienti avranno 10 minuti a disposizione per selezionare i pacchi desiderati e non potranno aprirli se non dopo aver finalizzato la transazione. I pacchi saranno venduti a peso: per la tipologia Standard 1,99 euro ogni 100 grammi mentre per la Premium 2,79 euro ogni 100 grammi.

All’interno dei pacchi misteriosi si possono trovare prodotti di ogni tipo, categoria merceologica e brand, dall’abbigliamento all’high-tech, passando per calzature, orologi, pelletteria, cosmetici, gadget, videogiochi e tanto altro. In sintesi tutto ciò che può essere acquistato online.

“Al momento il nostro obiettivo principale è portare il nostro concept ovunque in Europa, tramite negozi pop-up o attraverso il nostro e-shop. Per ora, l’idea è di mantenere i nostri eventi come occasioni speciali“ – ha affermato Killian Denis, co-founder di King Colis.

Il pop-up store di Marcianise sarà aperto dal 25 al 30 marzo, dalle 10.00 alle 19.00, al primo piano del centro (nei pressi del negozio Timberland). L’ingresso è gratuito e aperto a tutti. I minori devono essere accompagnati da un adulto.