Tra Tielle e pescato locale con Favole di Gusto: percorso mozzafiato tra i sapori di Gaeta e del mondo

Dal 28 marzo al 6 aprile 2025 torna Favole di Gusto, l’evento enogastronomico dedicato ai sapori e le tradizioni locali che animerà per ben due weekend il centro storico della città di Gaeta. Un vero e proprio percorso nel gusto che rievoca le antiche fiere gaetane, nella suggestiva e storica cornice di via Indipendenza e piazzette adiacenti.

Favole di Gusto: a Gaeta il viaggio tra i sapori locali e del mondo

Favole di Gusto prosegue il suo viaggio culinario all’insegna delle prelibatezze tipiche del territorio. L’intero percorso sarà costellato di prelibate pietanze da degustare, sapientemente preparate sul posto dai ristoratori locali e gli operatori del settore gastronomico. Il tutto nella meravigliosa atmosfera del borgo marinaro di Porto Salvo, tra spettacoli e performance che sorprenderanno i partecipanti lungo il tragitto.

Una passeggiata mozzafiato tra i sapori, alla scoperta dell’enogastronomia locale e della storia di Gaeta, che si ripeterà nell’ultimo weekend di marzo e nel primo fine settimana di aprile per poi concludersi con una grande novità: la Wine Experience, una serata interamente dedicata agli amanti del vino che si terrà nella storica via Annunziata il 12 aprile, tra degustazioni e incontri con esperti di settore.

Un finale d’eccezione che, omaggiando ancora una volta la cultura territoriale, consentirà ai presenti di trascorrere una giornata all’insegna dell’enogastronomia locale, grazie all’impegno sinergico della Federazione Italiana Sommelier, delle migliori cantine del territorio e le attività commerciali di via Annunziata.

Favole di Gusto: le specialità e il programma degli spettacoli

Dalla famosa Tiella di Gaeta al pesce del Golfo passando per le specialità dell’antica Roma e quelle medioevali: nel corso del festival saranno rievocate le storiche fiere gaetane, pronte a far riscoprire le più tradizionali e antiche ricette. Sarà possibile assaggiare la tiella e le olive di Gaeta oltre ai i piatti rivisitati dai cavalieri della cucina italiana nel mondo e altre pietanze tipiche.

Il percorso di Favole di Gusto

Favole di Gusto non è soltanto un incredibile itinerario tra le specialità della cucina gaetana ma rappresenta un’esperienza gastronomica a 360 gradi, accogliendo le culture gastronomiche più disparate, spaziando dalle cucine nazionali a quelle internazionali, tra pizze, arancine, tacos, arrosticini, pita, cannoli, tiramisù, torte artigianali e tanto altro.

Programma Favole di Gusto

Mercanti in Fiera a Favole del Gusto

Ad arricchire il doppio fine settimana di Favole di Gusto sarà “Mercanti in Fiera” con i tipici mercatini allestiti tra via Indipendenza e via Buonomo dove poter trovare non solo specialità dolci e salate ma anche pezzi di artigianato, abbigliamento, accessori e prodotti vari.

Mercanti in fiera

Orari e altre info utili

Favole di Gusto si terrà dal 28 marzo al 6 aprile, nelle giornate di venerdì, sabato (dalle ore 18:00) e domenica (dalle ore 12:00) in via Indipendenza e piazzette adiacenti. Il 12 aprile dalle ore 18:00, invece, è in programma la Wine Experience in via Annunziata. L’ingresso è libero e gratuito per tutti.

Ad inaugurare e patrocinare l’evento sarà la delegazione di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025 grazie alla presenza del primo cittadino e il gruppo folk Città di Agrigento. Il Festival è realizzato dalla Città di Gaeta con il contributo della Camera di Commercio Frosinone Latina e la collaborazione della Pro Loco Gaeta, Confcommercio, CNA e MAM.