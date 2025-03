Tragedia nel Napoletano, si schianta contro un camion e muore sul colpo: aveva 21 anni

Tragedia nel Napoletano dove si registra una nuova vittima della strada: a perdere la vita a seguito di un incidente è stato un ragazzo di origini straniere, morto a soli 21 anni, dopo essersi scontrato con un camion mentre era a bordo del suo scooter nel territorio di Volla.

Incidente a Volla: morto un ragazzo di 21 anni

Lo schianto si è verificato nella serata di ieri in via Palazziello, a Volla. Il giovane stava percorrendo la strada a bordo del suo scooter quando improvvisamente, per cause ancora da accertare, si sarebbe scontrato contro un camion.

Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi sul posto, per il 21enne non c’è stato nulla da fare. Stando a quanto rende noto Il Mattino sarebbe deceduto subito dopo lo schianto. Pare che all’arrivo dei carabinieri fosse ancora cosciente ma poi avrebbe iniziato a perdere tanto sangue dalla bocca.

Sul caso indagano le forze dell’ordine per ricostruire con esattezza la dinamica della vicenda e valutare eventuali responsabilità. Nella giornata di ieri un altro grave incidente si è verificato in via Arenaccia, a Napoli, dove un’auto nel frenare bruscamente avrebbe invaso la corsia opposta finendo per scontrarsi contro un altro veicolo. Per fortuna non ci sono state vittime ed anche le condizioni dei due conducenti non sono risultate preoccupanti.