Incidente a Napoli, invade la corsia opposta e si scontra con un’altra auto

Questa mattina, 20 marzo 2025, un grave incidente stradale ha scosso via Arenaccia a Napoli, nei pressi di un noto supermercato e dell’incrocio con via Colonnello Lahalle.

Secondo quanto riferito dal consigliere Enrico Cella, la causa principale del sinistro sarebbe da attribuire all’alta velocità. Una delle due auto coinvolte, nel tentativo di frenare bruscamente, ha invaso la corsia opposta, finendo per scontrarsi con l’altro veicolo.

“In via Arenaccia nei pressi di un noto supermercato e dall’incrocio con Via Colonnello Lahalle c’è stato l’ennesimo incidente tra due auto. Una di queste per la forte velocità ha invaso l’altra corsia”.

“Per fortuna le condizioni dei conducenti non sono preoccupanti – ha dichiarato Enrico Cella consigliere della IV Municipalità -. La strada presenta, buche, dissesti e manca totalmente la segnaletica orizzontale e i semafori sono spenti e mai andati in funzione”.

“Inoltre bisognerebbe installare nuovi dossi per evitare l’alta velocità. Gli anziani e diversamente abili sono quelli più esposti al rischio di essere investiti. L’appello al Sindaco e al Prefetto di intervenire al più presto possibile”.