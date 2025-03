Campi Flegrei, alloggi e soldi ai cittadini: le novità del Comune di Napoli

A seguito delle intense scosse di terremoto registrate ai Campi Flegrei, il Comune di Napoli ha messo a punto un piano che prevede diverse forme di sostegno per i cittadini, dalla possibilità di usufruire di appositi alloggi all’erogazione di un contributo mensile per provvedere autonomamente alle proprie esigenze abitative.

Campi Flegrei, il piano del Comune di Napoli: alloggi e contributo

L’assessore Luca Fella Trapanese ha illustrato i servizi mirati attivati dall’Assessorato alle Politiche Sociali, tra cui le strutture di accoglienza e l’ospitalità alberghiera per coloro che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni, nonché il supporto degli assistenti sociali (operativi dalle 8 alle 20) presso la sede della X Municipalità in via Acate, e nella fascia serale notturna, attraverso la centrale operativa sociale.

In più per le famiglie che vivono in abitazioni dichiarate inagibili, a seguito dei controlli effettuati in questi ultimi giorni, è previsto un contributo economico mensile per trovare, in totale autonomia, una sistemazione alloggiativa alternativa.

“Il Comune di Napoli è sempre più vicino ai cittadini che hanno subito danni e che sono in una condizione di disagio a causa del bradisismo. Sono operativi h24 gli assistenti sociali. Il numero al quale è possibile telefonare a qualunque ora per segnalare emergenze e casi critici è lo 081.5627027″ – ha spiegato l’assessore Trapanese.

“In queste ore, per chi ha bisogno di essere accolto, abbiamo attivato diverse strutture. Abbiamo la possibilità di ospitare persone nella sede della Municipalità, presso la struttura a Marechiaro e soprattutto negli alberghi. C’è anche una tensostruttura in via Terracina che accoglierà tra le 20 e le 50 persone. Infine stiamo ultimando le procedure per attivare il contributo di autonoma sistemazione, vale a dire che ogni famiglia che ha la casa inagibile potrà avere un contributo mensile con cui poter affittare una nuova abitazione” – ha concluso.