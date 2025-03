Questa notte, la comunità di Roccadaspide, piccolo centro del Salernitano, è stata colpita da un lutto profondo e improvviso. Luca Minella, 25 anni, e Samuel Auricchio, 24 anni, due giovani del posto, hanno perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto sulla Strada Statale 166 degli Alburni, in località Fonte.

Chi erano Samuel Auricchio e Luca Minella, morti in un incidente stradale a Roccadaspide

Lo scontro, avvenuto intorno alle 22:00 di venerdì 21 marzo 2025, ha coinvolto due auto, un’Audi A3 e un’Alfa Romeo 147, lasciando dietro di sé dolore e incredulità tra familiari, amici e l’intera comunità.

Luca Minella: il sorriso contagioso di un cameriere appassionato

Luca Minella, 25 anni, era un volto noto a Roccadaspide. Lavorava come cameriere, un mestiere che svolgeva con dedizione e allegria. Chi lo conosceva lo descrive come un ragazzo dal sorriso contagioso, sempre disponibile e gentile con tutti.

Appassionato di calcio, Luca amava trascorrere il tempo libero con gli amici, tifando per la sua squadra del cuore e condividendo momenti di spensieratezza.

Viveva a pochi metri dal luogo dell’incidente, un dettaglio che rende la tragedia ancora più straziante: stava tornando a casa quando il destino lo ha travolto. Nell’impatto, violentissimo, Luca è stato sbalzato fuori dal veicolo ed è morto sul colpo, senza che i soccorsi potessero fare nulla per salvarlo.

Samuel Auricchio: il benzinaio dal cuore grande

Samuel Auricchio, 24 anni, era un altro pilastro della comunità locale. Di professione benzinaio, era conosciuto per il suo carattere dolce e la sua laboriosità. Anche lui legato al mondo del calcio, condivideva con Luca una passione che li aveva uniti fin da ragazzini.

Samuel era un giovane pieno di sogni, sempre pronto a regalare un sorriso a chi incontrava. Trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia dopo l’incidente, ha lottato per ore contro le gravi ferite riportate, ma purtroppo non ce l’ha fatta ed è spirato nella notte.

Un’amicizia profonda stroncata dalla tragedia

Luca e Samuel non erano solo due giovani di Roccadaspide: erano amici, legati da un rapporto speciale fatto di risate, partite di calcio e progetti per il futuro. Cresciuti insieme tra le strade del paese, rappresentavano il volto migliore di una generazione piena di speranze. La loro scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile in una comunità che li amava e li ammirava per la loro semplicità e il loro entusiasmo per la vita.

Il dramma sulla SS166 degli Alburni

L’incidente che ha tolto la vita a Luca e Samuel è avvenuto su una strada tristemente nota per la sua pericolosità. La Statale 166 degli Alburni, che collega Roccadaspide a Capaccio Paestum, è stata teatro di numerosi sinistri nel corso degli anni.

La dinamica dello scontro è ancora al vaglio dei carabinieri, intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco e alle ambulanze del 118. Un terzo giovane, E.B., 28 anni, di Cava de’ Tirreni, è rimasto gravemente ferito ed è attualmente ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Eboli. La Procura di Salerno ha disposto l’esame esterno delle salme per fare luce sulle cause della tragedia.

Roccadaspide in lacrime

Oggi, 22 marzo 2025, Roccadaspide si è svegliata avvolta nel silenzio e nel dolore. La perdita di Luca e Samuel ha sconvolto un’intera comunità, che si stringe attorno alle famiglie dei due ragazzi in un abbraccio collettivo.

Sui social e nelle piazze del paese, si moltiplicano i messaggi di cordoglio, i ricordi di momenti felici e le foto che immortalano i loro sorrisi. La loro storia, quella di due giovani uniti da un’amicizia sincera e strappati alla vita troppo presto, resterà per sempre nei cuori di chi li ha conosciuti.

In attesa di ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente, resta il peso di una tragedia che poteva forse essere evitata, rilanciando il dibattito sulla sicurezza di una strada che continua a mietere vittime. Ma per ora, a Roccadaspide, il tempo sembra essersi fermato, sospeso tra le lacrime e il ricordo di Luca e Samuel, due amici che il destino ha voluto unire fino all’ultimo istante.