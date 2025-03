SPOILER/ Stasera in TV c’è Mare Fuori 5: dove eravamo rimasti e anticipazioni

Questa sera, 26 marzo, in prima serata su Rai 2, andranno in onda i primi due episodi di Mare Fuori 5, la nuova stagione della serie napoletana dei record (già interamente disponibile su Rai Play), che stando alle anticipazioni non saranno privi di colpi di scena.

Mare Fuori 5 stasera su Rai 2: riassunto e anticipazioni

La precedente stagione si è conclusa con il matrimonio mancato tra Rosa Ricci e Carmine Di Salvo, dopo la scoperta della ragazza sull’assassino di suo padre. E’ stata Donna Wanda a presentarsi da lei poco prima delle nozze per mostrarle il video che incastra Edoardo Conte, responsabile della morte di Don Salvatore.

Rosa, sopraffatta dal peso del cognome che porta e dalla devozione alla sua famiglia, sceglie di rinunciare alla sua nuova vita con Carmine, sentendosi in dovere di vendicare suo padre. Si reca, così, al cimitero di Poggioreale dove proprio in quel momento si trovano altri detenuti: Edoardo alla ricerca dell’eredità dei Ricci, i fratelli Cucciolo e Micciarella, giunti sul posto per lo stesso motivo. L’ultima scena mostra Edoardo in fin di vita: qualcuno lo ha ucciso e rinchiuso nella cripta dei Ricci.

SPOILER Mare Fuori 5: le anticipazioni dei primi 2 episodi

Il primo episodio, intitolato Il Patto, si apre con il ritorno di Rosa Ricci all’interno dell’IPM, tra l’incredulità generale e la delusione dei suoi amici. Intanto fanno ingresso al carcere altri giovani detenuti: i milanesi Samuele e Federico, il napoletano Simone.

Si ritorna alla scena del cimitero: Rosa, ancora in abito da sposa, scopre il corpo di Edoardo, ormai privo di vita ma non è stata lei ad ucciderlo. Si mette in contatto con Carmela, che arriva poco dopo, e vede il cadavere del suo amato. Conferma l’assassinio di Don Salvatore per mano di Edoardo e dopo una violenta reazione di Rosa, le due si alleano.

Nel secondo episodio, La ruota gira, c’è la rivelazione del vero assassino di Edoardo: Milos confessa a Cucciolo di aver fatto fuori l’amico per poter vivere serenamente la loro relazione. Nel frattempo Cardiotrap si entusiasma per un contest musicale, il comandante Massimo si avvicina ad Assunta, che in realtà si chiama Maria ed è la mamma di Rosa.