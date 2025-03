Mare Fuori, Giacomo Giorgio dice addio a Ciro: “Scena sbagliata”. La verità sul personaggio

Uno dei principali dubbi che ha assalito gli appassionati di Mare Fuori in queste ultime stagioni è il destino del personaggio di Ciro Ricci, morto all’interno dell’IPM ma per alcuni probabilmente ancora vivo: a sciogliere l’interrogativo è stato l’attore Giacomo Giorgio che a seguito dell’uscita di tutti gli episodi della fiction ha voluto chiarire la questione.

Mare Fuori, Giacomo Giorgio: “Ciro è morto”

Ciro è più volte ricomparso nel corso di questa stagione quasi come mentore di Rosa Ricci, sua sorella. Apparizioni che hanno spinto gli spettatori a ipotizzare un epilogo diverso per il giovane detenuto e sperare anche per lui, come per sua madre, una morte apparente.

A confermare, però, l’uscita di scena del personaggio è stato proprio l’attore Giacomo Giorgio che sui social ha risposto alle due domande più frequenti rivolte dai fan della serie: la bara vuota non è quella del giovane Ricci, Ciro non è vivo.

L’attore ha preso anche le distanze dalla sceneggiatura spiegando: “Ciao a tutti. Il mestiere dell’attore consiste nell’interpretare delle scene che gli sceneggiatori scrivono, non nell’inventarlo. Siamo pagati per questo. Spesso, come per questa stagione di Mare Fuori, un attore può non essere d’accordo con la scrittura perché il percorso del personaggio è sbagliato o perché la scena è scritta male. Questo è quello che penso delle scene di questa stagione, ma ciò non significa che il mio lavoro diventi un’altra cosa”.

“In qualsiasi caso la professionalità vuole che un attore cerchi di interpretare al meglio delle parole e delle situazioni che gli vengano consegnate. E io così ho fatto, quest’anno e gli anni precedenti. Credo che il vero percorso di Ciro sia iniziato e finito nella prima stagione e questo niente lo potrà cambiare“.

“Quest’anno è stata l’ultima volta che ho incontrato questo personaggio che tanto ho amato. L’ultimo saluto a tutti voi. Vi ringrazio infinitamente per l’amore e l’affetto che mi dimostrate tutti i giorni. Con tutta l’umiltà e la riconoscenza, ci vediamo in altre mille storie che ci aspettano, cercando con l’impegno di meritare sempre la vostra attenzione”.