Si accascia a terra per un malore sotto gli occhi dei genitori: come è morto il 14enne Diego

Una vera e propria tragedia ha sconvolto la città di Napoli: la scomparsa di Diego De Vivo, il ragazzo morto a soli 14 anni, per cause ancora da accertare, a seguito di un malore che lo avrebbe colpito improvvisamente poco prima dell’allenamento, sotto gli occhi dei suoi genitori.

Napoli, Diego morto dopo un malore davanti ai suoi genitori

Sembrava una tranquilla serata all’interno della scuola calcio Cantera Napoli dove i ragazzi si erano riuniti per allenarsi. Presente anche Diego, che frequentava da tempo quella scuola, accompagnato dai suoi genitori che si erano posizionati a bordo campo per assistere all’allenamento.

Poco prima di entrare in campo, però, Diego si sarebbe accasciato al suolo, in preda ad un malore che poco dopo si sarebbe rivelato fatale: in poco tempo il cuore del 14enne ha smesso di battere per sempre. Tecnici e dirigenti del club si sono precipitati subito verso di lui per soccorrerlo, seguiti poi dai sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Il tutto in presenza dei genitori di Diego, increduli e sotto choc per l’accaduto.

La salma è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria per avviare l’esame autoptico che ricostruirà con chiarezza le cause del decesso. Commovente il messaggio postato sui social dal presidente della società: “Diego sei cresciuto con noi, ti ho sempre detto che eri il classico numero 9 da grandi giocate. Come si può a 14 anni morire così, abbiamo fatto di tutto e la cosa più brutta è quella che si è impotenti davanti a questa tragedia. Diego, sei e resterai un esempio per professionalità, educazione, rispetto e vivrai per sempre. Ora silenzio e stringiamoci forte alla famiglia e a tutti noi. Ora insegna agli angeli come si fa gol, campione del mio cuore”.