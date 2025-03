Esplode la Primavera, arriva l’Anticiclone Africano. Sole e caldo a Napoli: da quando

Dopo la fase di maltempo che colpirà soprattutto il Sud Italia per tutto il fine settimane si assisterà ad una svolta climatica importante: stando alle previsioni meteo, è in arrivo l’anticiclone africano che farà esplodere finalmente la primavera nel nostro paese, con giornate soleggiate e temperature piacevoli anche a Napoli e in Campania.

Meteo, arriva l’anticiclone africano: sole a Napoli e in Campania

In questi ultimi giorni a dominare il quadro meteorologico è stato il freddo ciclone temporalesco che ha dato il via ad una fase di instabilità anche in Campania, spingendo la Protezione Civile a diffondere e prorogare un avviso di allerta meteo di livello giallo.

I temporali potrebbero estendersi fino a lunedì 31 marzo, con il rischio di nubifragi in Sicilia. Continueranno, inoltre, a soffiare intensi venti di Maestrale che faranno calare sensibilmente le temperature. Una previsione climatica che, tuttavia, tenderebbe a capovolgersi del tutto con l’arrivo della nuova settimana.

La data da cerchiare è quella di martedì 1 aprile quando una vasta area di alta pressione di origine subtropicale si farà strada facendo avanzare il famigerato anticiclone africano che, direttamente dal deserto del Sahara, si espanderà su buona parte del Mediterraneo.

Oltre ad una maggior stabilità atmosferica con tanto sole miglioreranno anche i valori climatici grazie ad un progressivo aumento delle temperature che farà superare anche i 20-22 gradi. Una parentesi tipicamente primaverile che dovrebbe accompagnarci almeno fino al successivo weekend, quello di sabato 5 e domenica 6 aprile.

Anche nelle giornate successive sarà possibile godere di un clima mite ma non si esclude l’arrivo di un’altra svolta decisiva sul fronte meteo. Stando alle ultime proiezioni, infatti, la primavera potrebbe essere interrotta da una nuova irruzione fredda che potrebbe scatenare nuovamente temporali e freddo. Vista la distanza temporale, tuttavia, si attendono ulteriori aggiornamenti che potrebbero confermare o smentire la tendenza attuale.