In Campania apre l’Arena Club, un magico luogo di svago e divertimento: come sarà

Aprirà in Campania, precisamente a Baia Domizia (nel Casertano), l’Arena Club, un luogo aperto a tutti dove poter trascorrere momenti di svago e assistere a grandi iniziative culturali. Ad annunciarlo è stato il sindaco di Cellole, Guido Di Leone.

Apre Arena Club: svago e divertimento a Baia Domizia

“Vi presento l’Arena Club. Stiamo programmando una nuova area a Baia Domizia. Un luogo di aggregazione per i giovani, per stare bene, per stare insieme, per ballare, un posto in cui sto lavorando con l’assessore al Turismo Giuseppe Ponticelli per programmare serate e far divertire” – si legge nella nota diffusa dal primo cittadino.

“Lo stesso luogo verrà utilizzato come Parco della Cultura, dove insieme al consigliere delegato alla cultura Fiore Renzo D’Onofrio, alla consigliera delegata alle Politiche Sociali Giovanili Pina Mastroluca e al presidente del Consiglio Mena Lauretano, utilizzeremo per convegni, presentazioni di lavori e manifestazioni istituzionali. Un piccolo luogo dal grande valore” – ha concluso.

L’Arena fungerà da luogo di ritrovo per le giovani generazioni e non solo, punto di riferimento per gli eventi locali pensati per il divertimento e l’intrattenimento della comunità. Un posto centrale anche per i tanti turisti che, soprattutto d’estate, affolleranno il litorale.

Intanto, lo scorso luglio, era stata già annunciata l’apertura del nuovo Parco Commerciale Arena Village, situato ancora nel cuore di Baia Domizia. Un progetto un progetto presentato dal Comune di Cellole che prenderà vita nel cuore della celebre località balneare del Casertano, dando spazio a negozi, food truck, spettacoli e concerti.

Una vera e propria oasi di shopping e svago che ospiterà negozi e boutique offrendo alla clientela la possibilità di degustare svariate prelibatezze delle più rinomate catene culinarie. Il tutto in un’atmosfera di festa tra spettacoli e momenti di intrattenimento musicale.