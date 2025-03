VIDEO SHOCK/ Far West a Napoli, spara contro due giostrai sul lungomare mentre è con i figli

Domenica un uomo con gravi precedenti, secondo quanto ricostruito, era in compagnia dei quattro figli minorenni la moglie e il padre quando, per futili motivi, ha iniziato a litigare animatamente con due giostrai, Vincenzo Rapuano e Vincenzo Papa sulla rotonda Diaz.

Lungomare di Napoli, spari sulla rotonda Diaz

Al culmine della lite ha estratto una pistola a tamburo ed esploso alcuni colpi. Le vittime sono state colpite all’addome, l’altro a un avambraccio, mentre tra la folla di turisti e famiglie a passeggio è scattato il fuggi fuggi. Secondo i feriti non era chiaro all’inizio che la pistola fosse vera.

Oggi il deputato Francesco Emilio Borrelli assieme al consigliere municipale Lorenzo Pascucci ha incontrato uno dei feriti colpito di striscio. Il secondo invece è ancora ricoverato per la ferita all’addome al vecchio Pellegrini. Domenica mattina ci sarà un’iniziativa alle 12 sul lungomare contro l’uso delle armi e per ottenere più presenza delle forze dell’ordine.

“Sicuramente vanno chiarite tante cose – dichiarano il deputato Francesco Emilio Borrelli e il consigliere municipale Lorenzo Pascucci – sulla dinamica di questa vicenda. Di certo però restiamo basiti dall’uso sempre più frequente di armi da fuoco e della violenza. Per non parlare del fatto che secondo alcuni testimoni il soggetto ha subito sparato ad altezza uomo in mezzo alla folla e prendendo l’arma dalla borsa della moglie. Una scena da far west con gente che scappava da tutte le parti“.