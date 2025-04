A Napoli arriva il Parco Gonfiabili più grande d’Europa: oltre 2000 mq di attrazioni giganti

Dal 22 marzo all’11 maggio 2025 arriva a Napoli SuperJUMP, il parco gonfiabili più grande d’Italia e d’Europa, allestito in via Nuova Agnano, a Fuorigrotta.

A Napoli c’è SuperJump: il parco gonfiabili più grande d’Europa

Si tratta di un’area di ben 2000 mq di gonfiabili coloratissimi e giganteschi al coperto, in un luogo chiuso e riscaldato, dove i bambini potranno trascorrere momenti di puro divertimento insieme alla propria famiglia. Un modo per garantire ai piccoli un senso di gioia e libertà assoluta, una giornata di gioco in totale sicurezza, tenendoli lontano dagli smartphone.

I bambini possono giocare in comitiva ma anche da soli, facendo nuove amicizie durante il percorso e lanciandosi in simpatiche sfide. SuperJump, offre un tuffo nel divertimento, un’esperienza unica per i bambini dai 3 ai 12 anni che potranno saltare da un’attrazione all’altra senza mai scendere a terra. Un itinerario lunghissimo tra gonfiabili da record dove poter cimentarsi in scivolate adrenaliniche in totale sicurezza.

E’ possibile prenotare i biglietti sul sito Divertimento in Città oppure sulla piattaforma Primafilaticket. Il costo del ticket online con prenotazione è di 12 euro per adulti e bambini, il costo del ticket in cassa senza prenotazione è di 15 euro per adulti e bambini. Attiva la promozione Percorso Libero tutti i giovedì al costo di 10 euro (con prenotazione online). Tutti i venerdì, invece, la promozione prevede l’ingresso a 9 euro.

I bambini sotto i 3 anni entrano gratis. Gli adulti sono paganti se accompagnano i bambini sui giochi e fino agli 80 kg di peso. SuperJUMP a Napoli è aperto giovedì, venerdì e lunedì dalle 15 alle 19:30, mentre sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20.

RIEPILOGO INFO

Cosa: SuperJUMP Napoli, parco gonfiabili;

Dove: via Nuova Agnano, Fuorigrotta, Napoli;

Quando: dal 22 marzo all’11 maggio 2025.