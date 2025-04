La città di Napoli si è svegliata stamane con una notizia che ha lasciato sgomenti residenti e conoscenti: Ciro Nazzaro, 39 anni, ha perso la vita in un tragico incidente motociclistico avvenuto nella tarda serata di ieri, 31 marzo, nella zona di Capodichino.

L’uomo, residente nella periferia nord della città, è deceduto a seguito di un violento scontro mentre era alla guida della sua Ducati, lasciando dietro di sé un vuoto incolmabile tra familiari, amici e chi lo conosceva.

Ciro Nazzaro, napoletano, gran lavoratore, era un appassionato di motori e un volto noto nel suo quartiere.

Amici lo descrivono come un uomo solare, sempre pronto a scherzare e a dare una mano a chi ne avesse bisogno. “Era uno che viveva la vita a pieno, con quella sua moto che per lui era tutto,” racconta un amico di infanzia, ancora sotto shock per la notizia.

L’incidente

L’incidente è avvenuto intorno alle 23 lungo Via Provinciale di Caserta, in direzione Napoli. Secondo le prime ricostruzioni della Polizia Locale, intervenuta sul posto con il reparto Infortunistica Stradale, Ciro avrebbe perso il controllo della motocicletta, sulla quale viaggiava insieme a un passeggero minorenne. L

a Ducati si sarebbe prima schiantata contro un’auto in sosta e poi, invadendo la corsia opposta, avrebbe colliso con una Opel Agila in transito.

L’impatto è stato devastante: trasportato d’urgenza all’Ospedale Cardarelli, Ciro è spirato poco dopo il suo arrivo a causa delle gravi ferite riportate. Il passeggero minorenne, invece, è stato condotto alla clinica Villa dei Fiori di Acerra in codice giallo; le sue condizioni non sembrano destare particolari preoccupazioni.

Le indagini sono ancora in corso per chiarire la dinamica esatta dell’accaduto. Gli agenti stanno analizzando le telecamere di sorveglianza della zona e i rilievi tecnici per stabilire se vi siano state cause esterne, come l’alta velocità o un ostacolo imprevisto sulla strada. Intanto, il magistrato di turno ha disposto il sequestro dei veicoli coinvolti e accertamenti tossicologici sul conducente dell’Opel.

La morte di Ciro Nazzaro si aggiunge alla lunga lista di vittime della strada a Napoli, una piaga che continua a colpire la città.

La comunità locale si stringe attorno alla famiglia dell’uomo – i genitori e una sorella – mentre sui social si moltiplicano i messaggi di cordoglio: “Ciao Ciro, continua a correre lassù,” scrive un amico, accompagnando il saluto con la foto di una moto.