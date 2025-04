Sara uccisa a 22 anni, le ultime parole prima di morire: “Ho paura, mi sta seguendo”

Sara Campanella, la ragazza uccisa a Messina per l'ossessione di un ragazzo, suo collega di università

Si sarebbe accorta di qualcosa che non andava la giovane Sara Campanella, la ragazza uccisa in pieno giorno a Messina, morta a soli 22 anni: poco prima dell’aggressione, infatti, aveva confidato telefonicamente all’amica che qualcuno la stava seguendo.

Sara Campanella uccisa, le ultime parole: “Mi sta seguendo”

Sara si trovava su viale Gazzi, aveva appena terminato il suo turno da tirocinante in ospedale e stava per raggiungere la fermata dell’autobus quando l’aggressore si sarebbe avvicinato a lei stroncandole la vita con una coltellata alla gola.

Con l’accusa di omicidio è stato fermato questa mattina Stefano Argentino, un ragazzo di 27 anni di Noto nonché collega universitario della giovane. Non è stato ancora chiarito il tipo di legame intercorso tra i due ma pare che non vi fosse alcuna relazione amorosa. L’ipotesi è quella di un amore non corrisposto, con attenzioni e avances da parte del giovane anche insistenti nei confronti della ragazza. Pare che Sara lo avesse più volte respinto senza successo.

Poco prima del delitto, infatti, Sara lo avrebbe avvistato aggiornando tramite una nota vocale un’amica: “Ho paura, sono sicura che lui mi sta seguendo”. In effetti, l’aggressore avrebbe seguito la ragazza prima in auto per poi scendere e compiere il brutale omicidio.