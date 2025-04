Omicidio Ilaria Sula, l’ex fidanzato: “L’ho uccisa a coltellate ed ho messo il corpo in una valigia”

Ha confessato il 23enne Mark Samson, ex fidanzato della giovane uccisa a coltellate e il cui corpo è stato trovato all’interno di una valigia tra i boschi vicino a Roma. L’assassino era stato fermato in mattinata dalle Forze dell’Ordine in mattinata dopo il ritrovamento della valigia.

I pm, coordinati dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, lo hanno interrogando negli uffici della Questura e il giovane ha confessato dopo qualche minuto di resistenza. Sono ancora ignari i motivi di questo folle gesto, ma l’Italia piange per il secondo femminicidio in meno di 24 ore da quello di Sara Campanella.

Femminicidio a Roma, la giovane Ilaria Sula trovata morta in una valigia

A quanto si apprende, il giovane avrebbe ucciso Ilaria a coltellate in via Homs, nel quartiere Africano. Poi avrebbe messo il corpo in una valigia e, caricata in auto, l’avrebbe portato a Poli e lanciato in un’area boschiva in fondo a un dirupo nei pressi del Comune di Poli, ad alcuni chilometri dalla Capitale