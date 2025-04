Apre a Napoli il Nuovo Santobono, tra gli ospedali più belli e moderni del mondo: come sarà

Sorgerà a Ponticelli, nella Napoli Est, il Nuovo Santobono, il nuovo polo pediatrico della Campania, nonché il più grande ospedale per bambini d’Italia. Questa mattina è stato presentato il progetto definitivo della nuova struttura ospedaliera che accoglierà i piccoli pazienti della Campania e di tutto il Sud.

Apre a Ponticelli il Nuovo Ospedale Santobono

Il Nuovo Santobono, che occuperà un’area di 85 mila metri quadri, sarà un ospedale non solo funzionale ma anche innovativo e altamente tecnologico con differenti sub specialità pediatriche medico-chirurgiche e innumerevoli servizi offerti ai piccoli pazienti, alle loro famiglie e ai dipendenti.

Una struttura moderna e colorata a partire dalla hall, con una sala d’accoglienza a misura di bambino, con attrazioni e simpatiche mascotte. All’interno varie sale operatorie ibride e robotizzate oltre a camere di degenza con vista sul Vesuvio o sul mare.

Tanti gli spazi non direttamente collegati alla cura, definite “aree di umanizzazione”, come la fattoria didattica e gli orti urbani, il centro multimediale e l’auditorium oltre ad una enorme terrazza panoramica per concedersi qualche momento di pausa. Tutte funzioni di svago e intrattenimento aperte all’intero quartiere.

Un progetto che tiene conto anche del benessere dei dipendenti, tramite la realizzazione di un asilo e un centro anziani per i familiari dell’equipe medica e sanitaria, così come quello delle famiglie dei ricoverati, con la creazione di un apposito centro accoglienza.

Il Nuovo Santobono accoglierà anche tanti ricercatori che lavoreranno nell‘apposito edificio dedicato alla ricerca. Svolgerà anche la funzione di Ospedale Virtuale grazie alla Central Room che avrà lo scopo di assistere i pazienti a domicilio.

“Oggi è una giornata importante. Questo è il secondo grande ospedale dei 10 nuovi che stiamo realizzando nella Regione, è uno sforzo unico in Italia. Stiamo cercando di dotarci delle tecnologie più moderne d’Europa e del mondo. Ovviamente quando saremo pronti con il Santobono avremo anche lì la dotazione di tecnologie più avanzata al mondo che sarà disponibile tra 2 anni e mezzo. I tempi di realizzazione sono abbastanza rapidi, per l’estate contiamo di fare la gara, per l’autunno cominceremo i lavori. Sarà una cosa bellissima di cui essere orgogliosi” – ha commentato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.