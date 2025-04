Tragedia in Campania, malore improvviso al distributore di benzina: si accascia e muore

Tragedia a Caliano di Montoro, in provincia di Avellino, dove un uomo sarebbe morto improvvisamente, a seguito di un malore che lo avrebbe colpito mentre si trovava al distributore di benzina, in attesa di fare rifornimento. Per la vittima non c’è stato nulla da fare.

Tragedia a Montoro: morto per un malore improvviso

Stando ad una prima ricostruzione, fornita da Il Mattino, l’uomo aveva raggiunto il distributore di carburanti del posto, con l’intenzione di fare rifornimento, ma ad un certo punto si sarebbe sentito male, finendo per accasciarsi al suolo.

Il tutto sotto gli occhi increduli dei presenti che non avrebbero esitato ad allertare immediatamente i soccorsi. Giunti sul posto, tuttavia, i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della vittima: il suo cuore aveva già smesso di battere.

Al distributore di carburante sono arrivati anche i carabinieri di Montoro per avviare i rilievi del caso e dare inizio alle indagini per ricostruire con esattezza la dinamica della vicenda. Al momento, però, pare che a causare il decesso sia stato un malore fulminante. Non è stato chiarito se l’uomo presentasse già qualche patologia o godesse di buona salute. Saranno le forze dell’ordine e i risultati di una eventuale autopsia a fornire maggiori chiarimenti in merito a questa tragica vicenda.